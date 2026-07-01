Poslanci rozhodnou o omezení pravomocí prezidenta i rentě pro úspěšné sportovce

Při projednávání doprovodné novely k novému zákonu o státních zaměstnancích budou poslanci rozhodovat také o návrhu ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé sobě) na zavedení sociální renty pro bývalé úspěšné sportovní reprezentanty.
Ti by měli od Národní sportovní agentury získat podporu na vzdělávání i rentu po ukončení sportovní kariéry.
Skupina vládních poslanců zároveň navrhuje zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele krajských úřadů a tajemníky městských a obecních úřadů.
Nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému pracovnímu poměru, prosadila minulý týden ve Sněmovně vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
Piráti proto společně s dalšími opozičními poslanci sbírají podpisy pod návrh na jeho přezkum u Ústavního soudu. „Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup,“ vyčetla vládě předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová.
Poslanci budou hlasovat i o novele jednacího řádu, zákaz alkoholu zřejmě neprojde
Na programu je také závěrečné hlasování o novele jednacího řádu Sněmovny, kterou předložili poslanci vládní koalice v čele se šéfem poslanců ODS Markem Bendou.
Cílem změny je omezit obstrukce a zefektivnit jednání Sněmovny.
Novela omezuje délku vystoupení při navrhování změn programu schůzí a rozšiřuje pravomoc Sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Nově by se toto omezení mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit, s výjimkou předsedy Sněmovny.
Zachována má zůstat současná podoba dvouminutových faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.
Hnutí STAN zřejmě neuspěje s návrhem zakázat během jednání Sněmovny alkohol. Součástí návrhu je i možnost vykázat z jednacího sálu a pokutovat až do výše měsíčního platu poslance, který by byl pod vlivem alkoholu. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá uvedla, že návrh podpoří. Její stranický kolega a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher je ale proti, přestože je sám abstinent. Podle něj není jasné, jak by se opilost poslanců posuzovala.