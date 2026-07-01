Poslanci rozhodnou o omezení pravomocí prezidenta i rentě pro úspěšné sportovce

  7:29aktualizováno  7:29
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Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Boris Šťastný (Motoristi), Radim Fiala (SPD),Taťána Malá (ANO). (5. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

O zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací budou hlasovat poslanci. V případě schválení návrhu by tuto pravomoc nově získal ministr zahraničí. Změnu navrhl poslanec SPD Libor Vondráček.

Při projednávání doprovodné novely k novému zákonu o státních zaměstnancích budou poslanci rozhodovat také o návrhu ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé sobě) na zavedení sociální renty pro bývalé úspěšné sportovní reprezentanty.

Ti by měli od Národní sportovní agentury získat podporu na vzdělávání i rentu po ukončení sportovní kariéry.

Skupina vládních poslanců zároveň navrhuje zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele krajských úřadů a tajemníky městských a obecních úřadů.

Nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému pracovnímu poměru, prosadila minulý týden ve Sněmovně vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Piráti proto společně s dalšími opozičními poslanci sbírají podpisy pod návrh na jeho přezkum u Ústavního soudu. „Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup,“ vyčetla vládě předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová.

Poslanci budou hlasovat i o novele jednacího řádu, zákaz alkoholu zřejmě neprojde

Na programu je také závěrečné hlasování o novele jednacího řádu Sněmovny, kterou předložili poslanci vládní koalice v čele se šéfem poslanců ODS Markem Bendou.

Cílem změny je omezit obstrukce a zefektivnit jednání Sněmovny.

Novela omezuje délku vystoupení při navrhování změn programu schůzí a rozšiřuje pravomoc Sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Nově by se toto omezení mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit, s výjimkou předsedy Sněmovny.

Zachována má zůstat současná podoba dvouminutových faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.

Hnutí STAN zřejmě neuspěje s návrhem zakázat během jednání Sněmovny alkohol. Součástí návrhu je i možnost vykázat z jednacího sálu a pokutovat až do výše měsíčního platu poslance, který by byl pod vlivem alkoholu. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá uvedla, že návrh podpoří. Její stranický kolega a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher je ale proti, přestože je sám abstinent. Podle něj není jasné, jak by se opilost poslanců posuzovala.

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