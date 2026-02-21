Skrytou místnost pod Sněmovnou znají jen vyvolení. Nacher tam chce dostat kolegy

,
  17:27aktualizováno  17:27
Za nenápadnými dveřmi v podzemním labyrintu chodeb pod Sněmovnou se ukrývá místnost, kterou byste tu nečekali. Poslanci mají jen pár schodů od jednacího sálu k dispozici plně vybavenou posilovnu. Redakci iDNES.cz tam v týdnu vzal místopředseda dolní komory Patrik Nacher (ANO).
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké...

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké posilovny. (18. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké...
Poslanecká posilovna v podzemí pod jednacím sálem Sněmovny. (18. února 2026)
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké...
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké...
16 fotografií

Zatím zeje prázdnotou. To by se však brzy mohlo změnit. Nacher se totiž chystá v příštích měsících rozhýbat poslance a změnit jejich životosprávu. „Musíme jít příkladem. Nikdo nechce v televizi koukat na obtloustlé poslance,“ vysvětluje Nacher, zatímco cvičí na jednom ze strojů.

„Je tu málo místa a nejlehčí jsou tu pětikilové činky, takže to není moc přizpůsobené třeba pro ženy – poslankyně,“ líčí Nacher ve stísněné místnosti, která má sotva 10 metrů čtverečních. Rád by možnosti pro sport ve Sněmovně rozšířil. Jeden rotoped by třeba rád umístil pod jednu z obrazovek u jednacího sálu.

V současnosti dává dohromady poslanecký fotbalový tým, který by měl v budoucnu vyzvat soupeře z parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. „To není jen tak. Za maďarský parlament hraje bývalý ligový fotbalista. To v hokeji jsme na tom posledně byli dobře, to nám ještě chytal Milan Hnilička,“ připomněl Nacher bývalého poslance ANO, který byl jako třetí brankář součástí vítězného týmu hokejistů z olympiády v Naganu. Pro fotbalové tréninky chce Nacher využít tělocvičnu na nedalekém Úřadu vlády.

Přímo v poslanecké kanceláři má vlastní handbike trenažér, na kterém plánuje uspořádat soutěž mezi poslanci. Při focení jsme si ho vyzkoušeli i my. „Koukám, že budu muset prodloužit interval, když jste to vydržel. Tři minuty budou asi náročnější,“ kalkuloval nad tím, jak by v případné soutěži porazil ostatní poslance. S reportérem iDNES.cz si dal závod na dvě minuty.

Nejdřív švihadla, pak kolo

Už v březnu by měli mít poslanci na programu aktivit švihadla. V plánu je představení správné techniky skákání, typů švihadel a možnost soutěže mezi jednotlivými kluby.

V dubnu by se mohl rozjet pilotní projekt, díky němuž by se na jídelníček ve sněmovních restauracích a kantýnách mohly dostat kromě tradičních jídel i veganské a vegetariánské pokrmy.

Květen by podle plánů měl patřit kolům, kterým by v rámci přepravy do práce měli dát zákonodárci přednost před automobily nebo vozy městské hromadné dopravy. V červnu se počítá se soutěží na handbike trenažéru.

Kromě už zmíněných aktivit by do budoucna měli mít poslanci možnost zahrát si ve Sněmovně i stolní tenis nebo si zajít na jógu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.