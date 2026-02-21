Skrytou místnost pod Sněmovnou znají jen vyvolení. Nacher tam chce dostat kolegy

Zatím zeje prázdnotou. To by se však brzy mohlo změnit. Nacher se totiž chystá v příštích měsících rozhýbat poslance a změnit jejich životosprávu. „Musíme jít příkladem. Nikdo nechce v televizi koukat na obtloustlé poslance,“ vysvětluje Nacher, zatímco cvičí na jednom ze strojů.
„Je tu málo místa a nejlehčí jsou tu pětikilové činky, takže to není moc přizpůsobené třeba pro ženy – poslankyně,“ líčí Nacher ve stísněné místnosti, která má sotva 10 metrů čtverečních. Rád by možnosti pro sport ve Sněmovně rozšířil. Jeden rotoped by třeba rád umístil pod jednu z obrazovek u jednacího sálu.
V současnosti dává dohromady poslanecký fotbalový tým, který by měl v budoucnu vyzvat soupeře z parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. „To není jen tak. Za maďarský parlament hraje bývalý ligový fotbalista. To v hokeji jsme na tom posledně byli dobře, to nám ještě chytal Milan Hnilička,“ připomněl Nacher bývalého poslance ANO, který byl jako třetí brankář součástí vítězného týmu hokejistů z olympiády v Naganu. Pro fotbalové tréninky chce Nacher využít tělocvičnu na nedalekém Úřadu vlády.
Přímo v poslanecké kanceláři má vlastní handbike trenažér, na kterém plánuje uspořádat soutěž mezi poslanci. Při focení jsme si ho vyzkoušeli i my. „Koukám, že budu muset prodloužit interval, když jste to vydržel. Tři minuty budou asi náročnější,“ kalkuloval nad tím, jak by v případné soutěži porazil ostatní poslance. S reportérem iDNES.cz si dal závod na dvě minuty.
Nejdřív švihadla, pak kolo
Už v březnu by měli mít poslanci na programu aktivit švihadla. V plánu je představení správné techniky skákání, typů švihadel a možnost soutěže mezi jednotlivými kluby.
V dubnu by se mohl rozjet pilotní projekt, díky němuž by se na jídelníček ve sněmovních restauracích a kantýnách mohly dostat kromě tradičních jídel i veganské a vegetariánské pokrmy.
Květen by podle plánů měl patřit kolům, kterým by v rámci přepravy do práce měli dát zákonodárci přednost před automobily nebo vozy městské hromadné dopravy. V červnu se počítá se soutěží na handbike trenažéru.
Kromě už zmíněných aktivit by do budoucna měli mít poslanci možnost zahrát si ve Sněmovně i stolní tenis nebo si zajít na jógu.