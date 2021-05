PRAHA Sněmovna patrně schválí pravidla kurzarbeitu podle návrhu ANO, ČSSD a KSČM, v pátečním dílčím hlasování jej podpořila. Úprava předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.

Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok. Závěrečné hlasování o předloze jako celku se uskuteční po půlhodinové přestávce, kterou si vyžádal klub ODS. Po měsících sporů našly koaliční ANO a ČSSD shodu na pravidlech kurzarbeitu Jiné poslanecké úpravy, které by parametry zkrácené práce dále měnily, Sněmovna v dílčích hlasováních odmítla. Týkaly se třeba snížení podpory na 70 procent nebo 65 procent, zkrácení kurzarbeitu nejvýše na půl roku a snížení počtu dnů, kdy by mohl být zaměstnanec doma, na nejvýše tři, či dokonce dva v týdnu. Na nových pravidlech zkrácené práce se koaliční ANO a ČSSD dlouho neshodovaly, ve hře byly různé konkurenční úpravy. Předloha se kvůli tomu ve Sněmovně vracela z finálního kola k dalšímu projednání. Dolní komora schválila podobu kurzarbeitu v podobě, jak ji předložily ANO, ČSSD a KSČM. Nynější verzi podpořili odbory i zaměstnavatelé.