Třetí dítě do rodiny i vyšší pojistné, tak vidí odbory penzijní reformu

Reforma vzdělávací soustavy může podle odborů zkrátit nástup do práce až o tři roky a řízená pracovní migrace nahradit chybějící českou populaci.

A když to nebude stačit, měly by být do krytí budoucích důchodů zapojeny další příjmy do odvodů pojistného - tantiémy, kapitálové příjmy i vyšší pojistné pro OSVČ.

„Pojďme hledat jiné zdroje,“ vybídl politiky předseda ČMKOS Středula, aby aby nezvyšovali věk odchodu do penze nad 65 let.

Petici proti zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let, kterou iniciovaly odbory, podepsalo zatím 81 801 lidí. „Nebylo by tolik podpisů, kdyby to lidé nevnímali jako vážné,“ řekl poslancům Středula. Kritizoval, že vláda chystá „nekonečný“ věk odchodu do důchodu.

Lídři vládní pětikoalice představili v květnu plán, podle nějž se má penzijní věk má nastavovat podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Průměrná doba pobírání důchodu má být podle dohody pětikoalice 21,5 roku.

„My, níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let. Současně vás vyzýváme, abyste se zasadili o umožnění dřívějšího odchodu do důchodu zaměstnanců v náročných profesích,“ píše se v petici, kterou ve Sněmovně představil Středula.

Těžké profese? Horníci, lesníci...

Petice organizovaná odbory také vyzývá politiky k umožnění dřívějšího odchodu do důchodu zaměstnanců v náročných profesích.

Mělo by jít o profese, u nichž výkon práce je spojen s riziky, která nelze odstranit ochrannými pracovními prostředky. Jde o třetí a čtvrtou kategorii rizika podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Dnes je takto evidováno okolo půl milionu osob.

„Horníci, lesníci, lidé pracující pod vodou, prostě lidé pracující ve třetí a čtvrté kategorii rizika,“ vyjmenoval některé příklady těžkých profesí šéf odborářů.

Vláda chce zpřísnit podmínky pro předčasný důchod. Mělo by být možné jít do předčasné penze až po 40 odpracovaných místo dosavadních 35 letech a nejdříve tři roky před řádným termínem.

To se nemá týkat vyjmenovaných těžkých profesí, přičemž o seznamu nyní jedná s odbory.

Českomoravská konfederace odborových svazů už také zřídila celostátní stávkový výbor kvůli konsolidačnímu balíčku a od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty, oznámil na konci květnu Středula.

Budeme bojovat obstrukcemi, říká Okamura

„Sám za sebe si přeji, aby se věk odchodu do důchodu nezvyšoval. Budeme bojovat.“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Oznámil, že jeho hnutí bude bránit všemi prostředky, včetně obstrukcí, zvýšení věku pro odchod do důchodu.

Na čtvrteční schůzi chce vládní koalice projednat zpomalení valorizace penzí, zpřísnění podmínek pro předčasný důchod a zavedení nového přídavku při vyšší inflaci. Podle SPD jsou tyto návrhy asociální.

„My chystáme obstrukční jednání, nechceme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu,“ prohlásil Okamura.

„Máme připravenou řadu vystoupení. Bude to z naší strany vnímáno velmi kriticky “ řekla poslankyně ANO Helena Válková.

Svou petici přinesli i komunisté

Na veřejném slyšení ve Sněmovně se poslanci petičního výboru zabývali i druhou podobnou peticí, kterou jako zástupce petentů hájil Roman Roun.

„My, níže podepsaní občané, rozhodně nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad současnou hranici 65 let. Vyzýváme vládu, aby dopřála občanům této země důstojné stáří ve zdraví a dostatek času na odpočinek po celoživotní práci a zachovala stávající pravidla pro odchod do penze,“ píše se v této druhé petici, kterou zatím podepsalo 16 610 lidí.

„Tuto petici iniciovali členové KSČM,“ řekl Roun, který je mluvčím komunistické strany. „Jsme si vědomi, že důchodový systém může skončit podle České správy sociálního zabezpečení v deficitu 80 miliard korun,“ uvedl. Problémy s financováním penzí má podle něj vláda vyřešit tím, že zdaní důsledně všechny příjmy, které vznikají na území České republiky, a že přestane dávat peníze na zbrojení.

„Ať vláda bojuje s inflací a neřeší problémy státního rozpočtu na úkor důchodců,“ řekl bývalý komunistický poslanec Leo Luzar, který také dorazil na veřejné projednávání petice.