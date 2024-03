Z příspěvku na péči 880 korun mohou vyžít jen týden, vyslechli si poslanci

„Já neříkám, že nemáme šetřit, ale máme šetřit na lidech se zdravotním postižením?“ ptal se poslanců Morávek.

Řekl jim, že například za dovoz oběda zaplatí člověk, který pobírá příspěvek na péči v prvním stupni 50 korun, za zajištění týdenního nákupu 160 korun a třeba za praní prádla 90 korun.

Připomněl, že nejnižší příspěvek na péči už v minulosti byl 2 tisíce korun měsíčně a klesl za ministra práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromíra Drábka.

„Nikdy nebylo plánováno, že bude pokrývat veškeré náklady,“ oponovala představiteli Národní rady osob se zdravotním postižením Zdislava Odstrčilová z Jurečkoval ministerstva práce a sociálních věcí.

Organizátoři petice dokázali nasbírat 13 350 podpisů a poslanci petičního výboru ji při veřejném projednávání vzali v úterý na vědomí.

Jurečka chce zvýšit jen příspěvky ve vyšších stupních závislosti

Vládní koalice se zvýšením příspěvku na péči v prvním stupni nepočítá. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhl zvýšit příspěvky na péči od července ve druhém až čtvrtém stupni závislosti na pomoci druhých od 11 do 41 procent.

K navýšení příspěvku na péči i v prvním stupni ze současných 880 korun měsíčně vyzval poslance i ombudsman Stanislav Křeček. „Apeluji na adekvátní zvýšení příspěvků na péči ve všech stupních. Obávám se o zranitelné skupiny lidí, které momentálně nemají příliš zastání,“ uvedl Křeček.

Skupina poslanců opozičního ANO v čele s Alešem Juchelkou navrhla, aby dospělí v prvním stupni měli 2 tisíc korun a ve druhém stupni 6400 korun. Lidem do 18 let by stát vyplácel 3630 korun a 7800 korun. Druhá úprava poslanců ANO zvedá nad koaliční návrh příspěvky jen v prvním stupni závislosti, u dospělých na 1380 korun a u dětí na 3630 korun.

Poslankyně SPD Šafránková navrhla pět variant. Dospělým by se podle nich v prvním stupni zvedla dávka na 1080 až 2640 korun a ve druhém na 5100 až 6600 korun. Lidem do 18 let by příspěvek vzrostl v prvním stupni na 3500 až 4950 korun a ve druhém stupni na 7600 až 9900 korun.

Návrh zákona, který se týká zvyšování příspěvku na péči, prošel ve Sněmovně zatím druhým čtením. Konečné hlasování o zákonu by mělo být v dubnu.