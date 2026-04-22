Třicet tisíc ještě před porodem. Jak stát možná uleví budoucím rodičům

Navrhované schválení novely nicméně blokovaly opoziční strany ODS a TOP 09 již v úvodním kole. Návrh nyní posoudí sociální výbor. Juchelka kvůli vetu varoval před kolapsem výplaty sociálních dávek s právními a finančními důsledky pro stát. Opoziční představitelé mu vyčítali údajnou aroganci a pozdní předložení návrhu kvůli tomu, že se na ministerstvu podle nich přednostně věnoval personálním čistkám.
„Děláte jenom škody,“ řekl předseda poslanců ODS Marek Benda. Juchelka naopak tvrdil, že už při přijímání zákonů v minulém volebním období se vědělo, že termíny elektronizace nelze stihnout. „Taháme horké kameny z ohně,“ řekl.
Sněmovna nakonec zkrátila běžnou dvouměsíční lhůtu pro projednání novely ve výboru. Bude na ně mít deset dnů. Rodičovskou bude moct stát poskytovat dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Těhotná žena by si podle platného zákona v žádosti zvolila výši rodičovské, nesměla by přesáhnout patnáct tisíc korun za měsíc.
Novela stanovuje patnáct tisíc korun jako pevnou měsíční částku. „Má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu v období, kdy již často dochází k výraznému omezení jejích pracovních možností,“ napsal Juchelka ve zdůvodnění.
Stanovení pevné částky podle něj také zjednoduší proces přiznání a výplaty příspěvku. Předloha pak výslovně stanoví, že o běžnou rodičovskou bude muset rodič podat novou žádost.
U nově zaváděné podpory studentů s malými dětmi novela uzákoní povinnost vrácení případného přeplatku, jako je tomu u rodičovského příspěvku. Novou dávku v měsíční částce třetiny minimální mzdy, takzvané hlídačkovné, budou moci studenti a studentky vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi dostávat od letošního září.
Předporodní rodičovská by se měla zavést podle novely od ledna jako digitalizovaná dávka. Od července příštího roku předloha předpokládá elektronizaci rodičovského příspěvku a podpory studujícího rodiče a od září nově zaváděného příspěvku na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin. Jednorázové dávky porodné a pohřebné se podle novely digitalizovat nebudou, nebylo by to podle zdůvodnění účelné.