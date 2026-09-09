Je tu návrat EET. Koalice to ale musí potvrdit znovu kvůli postoji Senátu

  9:13aktualizováno  9:13
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Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)

Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček a...
Ministryně financí Alena Schillerová odpovídá novinářům před řádnou chůzí...
Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Alena Schillerová....
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Poslanci opakovaně projednají návrh vlády znovu zavést elektronickou evidenci tržeb (EET), kterou jim vrátil Senát. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů, aby prosadila návrh, o němž už jednou Sněmovna hlasovala. Vláda si od evidence tržeb slibuje narovnání podnikatelského prostředí a dodatečných zhruba 14 miliard korun pro veřejné rozpočty ročně.

V návrhu zákona chce Senát z EET vyjmout bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo od farmářů.

U zaměstnaneckých zdravotních benefitů prosazuje zrušení limitu pro osvobození od daně z příjmů.

Fakta k nové EET

  • bez povinného tisku účtenek
  • bude se týkat restaurací, hotelů, obchodů, služeb i řemeslníků
  • osvobození spropitného v restauracích od daně (do stanoveného limitu)

Doprovodné změny:

  • snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích z 21 na 12 procent
  • obnovení slevy na studenta
  • návrat školkovného
  • zrušení zastropování nefinančních benefitů pro zaměstnance

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová je proti takovým úpravám. „Přehlasujeme tu senátní vratku, protože je nesmyslná,“ komentovala výsledek jednání Senátu ministryně financí a místopředsedkyně ANO.

Argumentuje, že nová EET je koncipována jinak – evidence tržeb se bude týkat jen kontaktních plateb – v hotovosti, bankovní kartou nebo QR kódem. Platby na dálku, třeba přes e-shopy, se evidovat nemají.

Nová verze evidence tržeb už počítá s tím, že podnikatele nebude nutit tisknout papírové účtenky.

Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou evidenci vyhnout, pokud se přihlásí do režimu EET Off.

Místo současných 100 korun měsíčně na dani z příjmů ale zaplatí 1500 korun, vedle sociálního a zdravotního pojištění.

Návrh obsahuje také obnovení některých daňových úlev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích. Rodinám s dětmi vrací vládní návrh školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček bývalé vlády.

Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje vládní návrh do nižší sazby daně z přidané hodnoty 12 procent. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem.

Evidence tržeb se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.

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