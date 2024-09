Proč nestojí přehrada Nové Heřminovy? Ochránila by Opavu a Krnov, diví se SPD

Návrh na řešení povodňové ochrany v povodí horního toku řeky Opavy se začal zpracovávat od povodně, která tragicky postihla oblast východní Moravy a Slezska v roce 1997, zvláště region Krnovska a Opavska.

V roce 2003 Krajské zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo realizaci přehrady Nové Heřminovy. Vláda ČR v roce 2008 rozhodla na základě vypracování kolem stovky studií, o realizaci menší varianty přehrady s doprovodnými opatřeními.

Premiér Petr Fiala řekl po pondělním mimořádném jednání vlády řekl, že se ukázal význam přehrad při zvládání povodní. Předseda vlády zamířil spolu s dalšími ministry povodněmi zasažené oblasti v Moravskoslezském kraji – Opavu a Ostravu. Už v pondělí byl i s ministrem vnitra Vítem Rakušanem v Jeseníku.

A tak nebudou mít opoziční poslanci šanci si s klíčovými členy vlády povídat třeba o jejich rozhodnutí, že není třeba kvůli situaci v povodněmi zasažených oblastech odkládat krajské a senátní volby.

Poslanci mají v úterý pokračovat v diskusi o změně zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Při posledním jednání v pátek se poslanci přeli o to, nakolik mohou emisní povolenky lidem prodražit život.

„Fikce, že ta emisní povolenka bude stát maximálně 45 euro, je směšná. Rozumím tomu, že jste se zalekli,“ vyčetla vládě poslankyně ANO Berenika Peštová. Fikce je tak podle ní i to, že cena benzinu zdraží kvůli povolenkám o 2 až 3 koruny za litr. Emisní povolenky mohou být i dvakrát dražší, prohlásila.

Na programu jednání by měl být v prvním čtení i transplantační zákon. Předpokládá, že dárci tkání a buněk by měli stejně jako dárci orgánů nárok na úhradu nákladů, které jim kvůli odběru vznikly. Předkladatelé poukazují na to, že tkáně a buňky včetně krvetvorných buněk získaných z kostní dřeně se v podstatě nedají jinak získat. Proto chtějí dárce podpořit ještě víc.

Poslanci by se také měli zabývat novelou zákona o zajišťování obrany. Počítá hlavně s tím, že nejvýznamnější vojenské objekty by měly být v budoucnu pouze ve vlastnictví státu.

