Poslanci se v úterý budou zabývat návrhem na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami.
Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch chce přesunout zhruba 7,9 miliardy korun z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. To, že právě VZP nejvíc oproti ostatním pojišťovnám vydělala na uprchlících, uvádí Vojtěch v důvodové zprávě ke svému poslaneckému návrhu.
Příjmy VZP ze zdravotního pojistného ukrajinských uprchlíků před Putinovou válkou, byly podle Vojtěchova návrhu přes 21,8 miliardy korun, zatímco náklady na zdravotní péči o ně měla pojišťovna 11,3 miliardy korun.
Výše příjmů přitom zahrnuje částky, které Ukrajinci zaplatili na odvodech i peníze od státu za děti, důchodce či nezaměstnané.
„VZP na těchto pojištěncích jakoby vydělala, protože méně čerpali zdravotní péči,“ připustil před úterní schůzí také Vojtěchův předchůdce, exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.
Vojtěch nyní usiluje o to, aby Sněmovna předlohu, která má pomoci stabilizovat financování ostatních zdravotních pojišťoven, schválila zrychleně už v prvním čtení, tedy již v úterý.
„Návrh zákona reaguje na situaci posledních čtyř let, kdy došlo k zásadnímu rozkolísání systému veřejného zdravotního pojištění vinou opakovaně deficitně nastavených úhradových vyhlášek ze strany ministerstva zdravotnictví, tedy jeho předchozího vedení. Došlo ke skutečné destabilizaci systému a k výraznému vyčerpání jeho rezerv,“ uvedl ministr Vojtěch při posledním jednání Sněmovny 16 ledna, kdy poslanci jeho návrh začali projednávat.
Znovu návrh na změnu stavebního zákona
Poslanci se nejspíš budou věnovat také novele stavebního zákona, která má přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytové.
Návrh počítá se zřízením Úřadu rozvoje území ČR, pod který by přešli úředníci nyní vykonávající stavební správu na úrovni krajů a obcí. Veřejným zájmem by se nově stala výstavba hromadného bydlení, tedy staveb s celkovou podlahovou plochou nad 10 tisíc metrů čtverečních. Projekty s nejméně stovkou bytů by tak bylo možné povolovat ve zrychleném řízení.
Na začátku schůze mohou poslanci program jednání ještě upravit. Před schůzí jsou tiskové konference poslaneckých klubů, v pravé poledne ji má vládní hnutí SPD.
Přímý přenos tiskových konferencí poslaneckých klubů