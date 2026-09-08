Poslance čeká opět boj o zákon o státních zaměstnancích, návrh vrátil Senát

„Chceme, abychom co nejdříve dali prostor i mladým lidem. Lidem, co chtějí pracovat ve státní správě, protože dodnes je odrazovaly ty složité podmínky. Udělat to flexibilnější pro zájemce o práci ve státní správě,“ řekl po pondělním koaličním jednání šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice nahradit současný služební zákon. Nový zákon má usnadnit výměnu státních úředníků a zaměstnávání přiblížit běžnému pracovnímu poměru.
Schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni. Na začátku schůze se očekává až několikahodinový blok návrhů opozice na změny programu. Nezačala totiž ještě platit změna jednacího řádu Sněmovny, která má obstrukce v dolní komoře parlamentu omezit.
Poslanci mají v úterý a nejspíš i ve středu jednat i o dalších návrzích vrácených Senátem – o změně stavebního zákona a o znovuzavedení elektronické evidence tržeb.
Před schůzí jsou od 11:20 tiskové konference poslaneckých klubů stran a hnutí. První má TOP 09.
Tiskové konference poslaneckých klubů před schůzí