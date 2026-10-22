Poslanci budou jednat o návrhu státního rozpočtu, začali ale interpelacemi

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K návrhu rozpočtu by se měli poslanci vrátit v době mezi interpelacemi od zhruba 11 do 14 hodin. V diskusi by pak mohli pokračovat i po skončení ústních interpelací od 18 hodin.
Když hodinu před půlnocí zůstávalo stále ještě 17 přihlášených, vzali si šéfové pěti opozičních stran přestávky na poradu svého klubu do čtvrtka do 9 hodin ráno.
Hnutí ANO se tomu sice snažilo zabránit, šéfka poslaneckého klubu Taťána Malá se snažila navrhnout, aby se poslanci znovu sešli hodinu po půlnoci, ale místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN nakonec pauzu do rána vyhlásila.
„Poprvé v historii obstruujete zákon roku,“ vyčítala opozici rozzlobená ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný řekl, že vůbec poprvé bude Sněmovna o rozpočtu jednat ještě následující den.
Vláda navrhla rozpočet s deficitem 386 miliard korun, což se stalo terčem opoziční kritiky. Výše schodku se nelíbí ani části koaličních představitelů, jeho snižování v desítkách miliard korun slibují na další roky.
Návrh rozpočtu na příští rok ve středu obhajoval předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na adresu bývalé vládní koalice Petra Fialy.
„Je silně prorůstový a díky němu ekonomika naší země bude podle všech dostupných predikcí fungovat příští rok citelně líp než většina ostatních ekonomik v Evropské unii,“ tvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
Opozice oponovala, že rozpočet není prorůstový, ale proinflační.
Vládou navržený deficit je druhý nejvyšší v historii České republiky po covidovém roce 2021, kdy byl schodek 419,7 miliardy korun.
„Museli to sestavovat mimozemšťané,“ prohlásil dokonce stínový ministr financí ODS a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. ODS představila svůj vlastní návrh rozpočtu, v němž by schodek stlačila na 284,4 miliardy korun a ušetřila tak přes sto miliard korun.
V prvním čtení schvalují poslanci jen základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek. Opozice navrhla vrátit rozpočet vládě k přepracování. Nemá ale dost hlasů, aby to prosadila.
Jednání Sněmovny ale ráno začalo projednáváním odpovědí členů vlády na písemné interpelace.