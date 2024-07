Poslanci rozhodnou o odvolání Xavera Veselého z Rady ČT, urážel Vášáryovou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jak vlastně Veselý ke svým slovům na adresu Vášáryové dospěl?

Vrátil se po neúspěšném atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlové k tomu, jak Vášáryová komentovala výsledek slovenských parlamentních voleb.

„Budeme se muset podívat, kolik procent voličů je vlastně fašistů, neofašistů, neonacistů,“ řekla Vášáryová k vítězství Ficovy strany SMER.

„To, že pan Robert Fico a jeho okolí, což jsou takoví už vyčichlí lidé, lidé, kteří tam jsou už dlouho, třicet let, už víme, že od nich nemůžeme nic čekat, nic, co by bylo pozitivní pro moderní Slovensko. Uvidíme, nakolik se tito lidé ztotožnili s hledáním voličů mezi těmi nesystémovými nebo dokonce vyslovenou spodinou,“ prohlásila Vášáryová v rozhovoru pro Novinky.

Odvolání Lubomíra X Veselého z pozice člena Rady České televize doporučil mediální výbor Sněmovny. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, který návrh podal, ho zdůvodnil řadou nekorektních, urážlivých a mnohdy i vulgárních výroků Veselého. Narušil tím podle zdůvodnění návrhu důstojnost funkce radního a ohrozil dobré jméno rady i České televize.

Na odpolední mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu projednají poslanci v prvním kole novely o audiovizi a o spotřebních daních.

Opozici se nepovedlo potopit návrh zákona o podpoře bydlení

Ještě před rozhodováním o Veselém poslanci dokončili první čtení návrhu zákona o podpoře bydlení, který má pomoci ochránit lidi ohrožené bytovou nouzí. Lidí ohrožených bytovou nouzí je v Česku až 1,6 milionu.

Diskutovat o návrhu začali poslanci již v úterý večer. Opozičním hnutím ANO a SPD se nepodařilo prosadit zamítnutí návrhu ani jeho vrácení k přepracování. Nyní se jím budou zabývat výbory Sněmovny.

Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že chce, aby byl zákon přijat do konce roku.

Odpoledne budou poslanci na mimořádné schůzi jednat o novele o audiovizi, která rozšiřuje státní podporu na tvůrce videoher či animovaných děl. Zjednodušuje poskytování filmových pobídek pro produkce na natáčení v Česku a zavádí nový poplatek pro služby typu Netflix a Disney+, který bude inkasovat fond audiovize.

Na programu je i novela zákona o spotřebních daních, která zmírňuje pravidla pro uplatnění nižší sazby daně pro minipivovary, které jsou majetkově nebo personálně propojené.