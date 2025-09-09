Poslanci se scházejí na poslední schůzi. Loučí se Blažek i Pekarová Adamová

Poslanci se mají zabývat dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili senátoři a schůze potrvá zřejmě jen jeden jednací den. Očekávají se dlouhá vystoupení k návrhu úprav programu a je tak možné, že poslance čeká večerní, nebo dokonce noční jednání.
Senát vrátil novelu související s novým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů. Sněmovna nejspíš schválí návrh horní komory parlamentu na daňové osvobození příjmů z převodu podílů ve firmách i nad 40 milionů korun. Poslanci posoudí i novelu zákona o civilním letectví, která se týká zavádění alternativních leteckých paliv.
V návrhu programu je i dohoda mezi EU, jejími členskými státy a státy Organizace afrických, karibských a tichomořských států, která by měla pomoci českým firmám při navazování obchodních vztahů s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi.
Ještě před schůzí představí opoziční hnutí ANO svou hospodářskou strategii, kterou by chtělo uplatňovat, pokud uspěje ve volbách.