Poslanci rozhodnou o snížení sociálních odvodů OSVČ, které vrátil Senát

Vyměřovací základ má klesnout z letošních 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Minimální záloha, která nyní činí 5 720 korun, by se tak OSVČ snížila na 5 005 korun.
Živnostníci by letos měli na sociálních odvodech ušetřit nejméně 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun ročně. Protože od ledna platí vyšší zálohy, měl by se jim přeplatek započítat jako záloha na další měsíc, případně budou moci požádat o vrácení peněz.
Schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni a už na úvod se dá očekávat několika hodinová debata o programu jednání.
Senát návrh vrátil kvůli dopadům na důchody
Senát návrh na snížení sociálních odvodů živnostníků vrátil s výhradami. Podle kritiků totiž změna povede k nižším důchodům OSVČ. Podle propočtů by mohly být budoucí penze nižší zhruba o 1 500 až 1 650 korun měsíčně. Zároveň by opatření mohlo znamenat výpadek příjmů důchodového systému až 3,5 miliardy korun ročně.
„Jsme proti tomu, aby Alena Schillerová jako ministryně financí snižovala budoucí důchody živnostníkům. Snížení odvodů znamená podle propočtů pokles důchodu zhruba o 1 650 korun měsíčně,“ upozornil při předchozím projednávání návrhu ve Sněmovně lidovec Benjamin Činčila.
„Šli jsme s tím návrhem do voleb, slíbili jsme to živnostníkům,“ reagovala ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Návrh na snížení sociálních odvodů OSVČ byl vůbec prvním bodem, na němž se ANO, SPD a Motoristé shodli při povolebním vyjednávání o vládní koalici Andreje Babiše.
Poslance čeká také opětovné projednání předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Senátoři chtějí upravit způsob, jakým budou výrobci informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nově by měli využívat elektronický formulář dostupný na webu ústavu.