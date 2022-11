Poslanci projednávají rozpočet na příští rok, mohou navrhovat přesuny miliard

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Předpokládám, že v průběhu příštího roku přijdeme aspoň s několika změnami, které by pomohly snížit strukturální schodek státního rozpočtu. Ale nebude to jednoduché, nebude to bezbolestné a budou to provázet velké politické střety,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura ve Sněmovně při jednání o rozpočtu v prvním čtení.

Ekonomičtí experti z Národní ekonomické rady vlády už předložili vládě seznam 28 návrhů opatření, které by měly vládě pomoci snížit strukturální schodek rozpočtu o jeden procentní bod HDP, přibližně o 70 miliard korun. Vládní koalice bude v příštích měsících řešit, co si z návrhů vybere.

Experti NERV navrhují třeba zrušení státní podpory stavebního spoření, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, snížení podpory v nezaměstnanosti, zvýšit zdanění příjmů fyzických osob, zpoplatnění vysokých škol, znovu zavést karenční dobu v případě nemoci či zvýšit daň z nemovitých věcí. Premiér Petr Fiala i ministr Stanjura už jednoznačně odmítli zvýšení zdanění příjmů fyzických osob.

Volba nového místopředsedy Sněmovny

Na programu řádné schůze je také například volba chybějícího místopředsedy Sněmovny. Toho budou poslanci vybírat za Janu Mračkovou Vildumetzovou z ANO, která rezignovala poté, co média upozornila, že nemluvila pravdu o svých kontaktech se Zakariou Nemrahem, který je jedním z obviněných v souvislosti s pražskou korupční kauzou Dozimetr.

Šanci stát se novou místopředsedkyní Sněmovna má bývalá ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová. SPD do volby opět nominovala svého předsedu Tomia Okamuru, který už místopředsedou Sněmovny byl.

Sněmovna bude volit také kandidáta na předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jediným adeptem je nynější člen úřadu František Sivera, jehož navrhla koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Předsedu úřadu jmenuje prezident. Vybírá podle zákona ze dvou kandidátů, z nichž jednoho navrhuje Sněmovna a druhého Senát.