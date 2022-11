Jsem si jist, že těch 100 miliard vybereme, řekl ve Sněmovně ministr Stanjura

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci řeší návrh státního rozpočtu na příští rok. Ve druhém čtení mohou navrhovat přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Výši příjmů, výdajů a schodku 295 miliard korun už měnit nemohou. O konečné podobě rozpočtu mají hlasovat o dva týdny později.

Bývalá ministryně financí a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová na to řekla, že na příjmové straně rozpočtu je zhruba 150 miliard korun, které nemají legislativní podklad.

Šéf SPD Tomio Okamura kritizoval vládu, že ekonomickým migrantům dává zdravotní péči zdarma. Vyčetl jí také, že rezignovala na zdanění nadnárodních korporací a zvyšuje výdaje na byrokracii.

„Předpokládám, že v průběhu příštího roku přijdeme aspoň s několika změnami, které by pomohly snížit strukturální schodek státního rozpočtu. Ale nebude to jednoduché, nebude to bezbolestné a budou to provázet velké politické střety,“ uvedl Stanjura ve Sněmovně při jednání o rozpočtu v prvním čtení.

Ekonomičtí experti z Národní ekonomické rady vlády už předložili vládě seznam 28 návrhů opatření, které by měly vládě pomoci snížit strukturální schodek rozpočtu o jeden procentní bod HDP, přibližně o 70 miliard korun. Vládní koalice bude v příštích měsících řešit, co si z návrhů vybere.

Experti NERV navrhují třeba zrušení státní podpory stavebního spoření, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, snížení podpory v nezaměstnanosti, zvýšit zdanění příjmů fyzických osob, zpoplatnění vysokých škol, znovu zavést karenční dobu v případě nemoci či zvýšit daň z nemovitých věcí. Premiér Petr Fiala i ministr Stanjura už jednoznačně odmítli zvýšení zdanění příjmů fyzických osob.