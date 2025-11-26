Poslanci projednají rozpočet. Nová koalice ho vrátí a tvrdí, že ho nelze předělat

Podle Schillerové v rozpočtu chybí 95,9 miliardy korun. „Rozpočet má být úplný, pravdivý a reálný,“ prohlásila.
„Letadlo Stanjura narazilo,“ uvedl šéf ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš v narážce na ministra financí končící vlády Zbyňka Stanjuru z ODS.
Stanjura naopak přirovnal novou koalici ANO, SPD a Motoristů k tygrovi v masně. „Celé divadlo budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu má jednoduchý překlad: bude vyšší deficit, začínáme rozhazovat,“ reagoval na postup nové koalice, která ve sněmovním rozpočtovém výboru prosadila doporučení vrátit návrh vládě k přepracování.
„Desítky miliard korun samozřejmě chybí, ale ne v našem rozpočtu. Chybí na nesmyslné sliby hnutí ANO,“ uvedl premiér Petr Fiala. Jeho vláda návrh už upravovat nebude. „Nebudeme přece připravovat pro budoucí vládu rozpočet podle jejích pokynů. Ať si ho nachystají sami,“ dodal na síti X.
Z praktického hlediska to znamená, že Česko bude na začátku příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu, dokud budoucí vláda nepřipraví a neprosadí nový návrh. V takovém případě jsou měsíční výdaje státu omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku.
V režimu rozpočtového provizoria stát naposledy fungoval začátkem roku 2022, kdy po volbách nově nastupující Fialova vláda předložila svůj vlastní návrh rozpočtu.