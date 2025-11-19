Poslanci budou posuzovat návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

  7:04
Rozpočtový výbor Sněmovny začne dopoledne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun, který do dolní komory parlamentu poslala končící vláda Petra Fialy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Rozpočtový výbor dá celé Sněmovně doporučení pro první čtení rozpočtu. Poslanci budou jeho základní čísla rozpočtu - výši příjmů, výdajů a schodku - schvalovat přesně za týden.

Příjmy rozpočtu kose mají meziročně zvýšit o 36,6 miliardy na 2122,7 miliardy korun. Výdaje mají vzrůst o 81,6 miliardy na 2408,7 miliardy korun. Návrh počítá s růstem ekonomiky v příštím roce o dvě procenta. Kolem dvou procent by se měla pohybovat i inflace.

Politici nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě dali dříve najevo, že chtějí v prvním čtení návrh rozpočtu podpořit a při dalším projednávání předělávat, aby mohl být schválen ještě do Vánoc a Česko se tak na začátku příštího roku vyhnulo rozpočtovému provizoriu.

Místopředsedkyně ANO a pravděpodobně příští ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že chce, aby na dotazy odpovídal ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura z ODS.

ANO chce vysvětlení, proč chybějí miliardy

Chce vysvětlit chybějících 37,2 miliardy korun v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a ptát se na chybějících sedm miliard korun na spolufinancování evropských fondů v kapitole ministerstva zemědělství. V rozpočtu ministerstva školství chybí podle ANO pět až sedm miliard.

Jak Stanjura, tak premiér Petr Fiala dříve upozornili, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.