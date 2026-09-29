Devadesát dva poslanců, to je dost po vyvolání mimořádné schůze, ale málo pro povalení vlády.
K vyjádření nedůvěry vlády je třeba nejméně 101 poslanců z celkového počtu 200. Tolik jich opozice nemá. Na pomoc žádného z poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě spoléhat nemůže.
„Už dávno jsem ve Sněmovně nevystoupil a chybí mi to. Občané si zaslouží vědět pravdu, když musí poslouchat lži opozice,“ reagoval proto na svolání mimořádné schůze premiér Babiš. Ví, že pád jeho vládě těsně před komunálními a senátními volbami nemusí.
Opozice vidí tři hlavní důvody, proč by vláda padnout měla. Je to porušení programového prohlášení vlády, ve kterém slíbila, že schodek rozpočtu bude pod 3 procenty HDP. Pro příští rok navrhla schodek 386 miliard korun a hranici tří procent HDP překročila.
Babiš také podle opozice stále nevyřešil svůj střet zájmů a jeho vláda vláda zpochybňuje soudců a jejich nezávislost, útočí na Ústavní soud, neziskový sektor a na média.
„Prolhala se k moci svým heslem bude zase líp. A přitom všichni pozorujeme, že je ve skutečnosti hůř,“ shrnul výhrady opozice Kupka v pátek, kdy poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny.
Začne dvě hodiny a očekává se, že pokračovat bude ještě ve středu.
Prvnímu pokusu o vyslovení nedůvěry Babišova vláda odolala počátkem února, když se ji opozice neúspěšně pokusila povalit po vyhrocení konfliktu mezi Motoristy sobě a prezidentem. Petr Pavel odmítal jmenovat čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí.