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Poslanci se sejdou na mimořádné schůzi kvůli hlasování o nedůvěře vládě

  7:01aktualizováno  7:01
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Tisková konference opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Předstoupili zástupci pěti stran - Vít Rakušan (Starostové), Zdeněk Hřib (Piráti), Martin Kupka (ODS), Jan Grolich (KDU-ČSL), Matěj Ondřej Havel (TOP09). | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na mimořádné schůzi Sněmovny se v úterý sejdou poslanci. Pět opozičních stran schůzi vyvolalo deset dnů před komunálními a senátními volbami kvůli hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. „Vláda Andreje Babiše krade lidem v České republice lepší budoucnost,“ řekl šéf ODS Martin Kupka, když představoval listinu s 92 podpisy poslanců opozice.

Devadesát dva poslanců, to je dost po vyvolání mimořádné schůze, ale málo pro povalení vlády.

K vyjádření nedůvěry vlády je třeba nejméně 101 poslanců z celkového počtu 200. Tolik jich opozice nemá. Na pomoc žádného z poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě spoléhat nemůže.

„Už dávno jsem ve Sněmovně nevystoupil a chybí mi to. Občané si zaslouží vědět pravdu, když musí poslouchat lži opozice,“ reagoval proto na svolání mimořádné schůze premiér Babiš. Ví, že pád jeho vládě těsně před komunálními a senátními volbami nemusí.

Opozice vidí tři hlavní důvody, proč by vláda padnout měla. Je to porušení programového prohlášení vlády, ve kterém slíbila, že schodek rozpočtu bude pod 3 procenty HDP. Pro příští rok navrhla schodek 386 miliard korun a hranici tří procent HDP překročila.

Babiš také podle opozice stále nevyřešil svůj střet zájmů a jeho vláda vláda zpochybňuje soudců a jejich nezávislost, útočí na Ústavní soud, neziskový sektor a na média.

„Prolhala se k moci svým heslem bude zase líp. A přitom všichni pozorujeme, že je ve skutečnosti hůř,“ shrnul výhrady opozice Kupka v pátek, kdy poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny.

Začne dvě hodiny a očekává se, že pokračovat bude ještě ve středu.

Prvnímu pokusu o vyslovení nedůvěry Babišova vláda odolala počátkem února, když se ji opozice neúspěšně pokusila povalit po vyhrocení konfliktu mezi Motoristy sobě a prezidentem. Petr Pavel odmítal jmenovat čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí.

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