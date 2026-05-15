Sněmovna má v plánu znovu debatovat o novele rozpočtu. Kupka ji označil za hazard

Rozpočtovou novelu kritizuje opozice. A to tak, že předseda ODS Martin Kupka dokonce hrozí žalobou k Ústavnímu soudu, pokud by vládní návrh prošel. Kupka označil návrh Schillerové na změnu rozpočtových pravidel za „rozpočtový hazard“. „Stalo by se totiž to, že další vlády by mohly navyšovat schodek o 150 až 200 miliard ročně,“ varoval Kupka ve středu na půdě Poslanecké sněmovny.
Schillerová během své středeční rozpravy kritizovala právě hlavně předsedu ODS. „Snaha není koksovatelná,“ popíchla Schillerová ostravským rčením, které jinými slovy znamená, že snaha je k ničemu, bývalého ministra dopravy. Podle Schillerové totiž Kupka sliboval v dopravě velké projekty, ke kterým ale podle ní nedošlo.
Podle Schillerové právě finance v dopravě nebyly v minulé vládě zdaleka dostatečné a „bez mrknutí oka“ si dle ní prý nechal sebrat 37 miliard z rozpočtu resortu dopravy. Ministryně financí návrh zákona hájí a viní minulou vládu, která podle ní nebyla schopná dodržet ani svá vlastní fiskální pravidla.
Rozvolnění rozpočtových pravidel by v případě přijetí novely nastalo během zvýšeného bezpečnostního rizika pro Českou republiku a týkalo by se investic do kritické infrastruktury jako jsou elektrárny či pozemní komunikace. Poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský ale upozornil, že se do návrhu dostaly i takové položky jako opravy svodidel či asfaltu.
Co se týče návrhů ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, mělo by se jednat především o upravení podmínek rodičovského příspěvku.