Spor vyvolává vládou navržená změna definice závislé práce. Nově se má o závislou práci jednat tehdy, pokud je jménem zaměstnavatele, zaměstnanec ji pro něj dělá osobně a je podřízený.
Nadřízenost a podřízenost platí tehdy, pokud zaměstnavatel práci organizuje, kontroluje, pracovník ji dělá podle jeho pokynů a v určené pracovní době. Platit musí všechna kritéria. Závislá práce je za odměnu, na zaměstnavatelovy náklady a odpovědnost a na jeho pracovišti či dohodnutém místě.
Změnu definice zaměstnání odmítají odbory. Podle nich to povede fakticky k legalizaci švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list. Podle agentury PAQ Research by nová definice závislé práce neboli zaměstnání legalizovala 70 až 90 procent švarcsystému. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
Odbory uvedly, že pokud by se ze zaměstnání do podnikání přesunulo deset tisíc lidí, stát by přišel o 2,4 miliardy korun. U půl milionu pracovníků by to bylo přes 120 miliard korun.
„Motivujete zaměstnavatele, aby své pracovníky nutili do toho fungovat jako OSVČ,“ vyčetla vládě při prvním projednávání návrhu poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.
„Žádná legalizace švarcsystému to není,“ řekl ministr Juchelka a odmítl výhrady opozice i odborů.
Snížením podpor v nezaměstnanosti chce vláda ušetřit pět miliard korun ročně, SPD je proti
Spory i v koalici vyvolalo navržené snížení podpor v nezaměstnanosti. Ušetřit změnou podpor chce vláda asi pět miliard korun ročně.
V prvních dvou měsících má podpora klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent. S návrhem má ale problém vládní hnutí SPD. Opakovaně o tom mluvil šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura a změnu se měla pokusit vyjednat s Juchelkou poslankyně hnutí Lucie Šafránková.
O výši podpor pro nezaměstnané jednala ráno koalice. Okamura nejprve při příchodu na koaliční jednání řekl, že dohodu oznámí odpoledne na tiskové konferenci ve Sněmovně, které se zúčastní i předák nejpočetnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.
„Z termínových důvodů to bude až zítra,“ řekl ovšem po koaličním jednání Okamura. Téma snížení podpor v nezaměstnanosti tak podle něj nebude projednávat Sněmovna v úterý, ale až ve čtvrtek.
Nově má být sazba podpory v nezaměstnanosti nastavena podle vládního návrhu stejně bez ohledu na věk uchazeče.
První dva měsíce mají činit 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent.
Současně se má zrušit zvýhodnění osob od 52 let, které dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat po delší dobu. Samotná délka podpůrčí doby se ale nemění: zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.
Podle místopředsedy SPD Radima Fialy se oproti původnímu návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zmírní podmínky ve vyplácení podpory skupinám s horším postavením na trhu práce, například padesátníkům.
Podle dřívějšího vyjádření Juchelky by se mírnější nastavení podpor mělo týkat lidí nad 52 let, rekvalifikovaných či rodičů, kteří hledají práci po rodičovské.
Pro zvýšení podpor nezaměstnaným hlasovalo s bývalou vládou i ANO, teď ale otočilo
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti prosadila v minulém volebním období bývalá vláda Petra Fialy a pro tehdy hlasovalo i ANO, zdrželo se jen hnutí SPD a jediný poslanec ANO.
Uchazeči o místo se budou také v případě přijetí návrhu muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Novela vychází z unijní směrnice o transparentním odměňování.
STAN navrhne jednat o dopadu ruských střel v Polsku, Okamura i Turek to odmítají
Schůze Sněmovny začne odpoledne. Znovu se očekávají opoziční návrhy na změny programu schůze. Hnutí STAN ohlásilo, že bude prosazovat projednání návrhu usnesení ke třem ruských střelám, které v pátek dopadly v Polsku.
Sněmovna by měla podle STAN označit incident za provokaci a Rusko za jejího původce.
Okamura i čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek v nedělní debatě na Primě odmítli, aby se toto téma dostalo na jednání Sněmovny, takže minimálně oba menší koaliční partneři tomu budou chtít zabránit.
Všechny tři objekty, které v pátek narušily polský vzdušný prostor a zřítily se, byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Původní zprávy přitom hovořily o dvou střelách a jednom dronu.
Předběžné výsledky zkoumání trosek ukazují, že střely byly vyrobeny v posledním čtvrtletí letošního roku v Moskevské oblasti.
V prvním čtení chce vládní koalice projednat novelu energetického zákona, která by vládě umožnila v případě prudkého zdražování energií regulovat ceny elektřiny pro odběratele a ohraničit příjmy výrobců elektřiny.
Před schůzí jsou tiskové konference stran ve Sněmovně. Nyní ji má opoziční TOP 09.
Tiskové konference stran ve Sněmovně