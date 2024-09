Evropa jde do kytek, nedopustíme nové emisní povolenky, slíbil Havlíček za ANO

Veřejný příslib, že když se do vlády dostane nyní opoziční hnutí ANO, nepřijme Česká republika nové emisní povolenky ETS II, které by zdražily dopravu i lidem bydlení, dal ve Sněmovně předseda stínové vlády ANO a první místopředseda Sněmovny Karel Havlíček. „Pokud my budeme u vlády, nedopustíme to,“ prohlásil Havlíček.