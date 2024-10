Naše země pod Fialovou vládou nevzkvétá, řekl Babiš. Urážel Michálka

„Tři miliony domácností se propadly do chudoby nebo jsou na hraně,“ řekl také lídr ANO.

Nepřítomného premiéra Fialu označil za nejprolhanějšího politika. Ještě ostřeji se vyhlásil na adresu Jakuba Michálka, šéfa poslaneckého klubu Pirátů, kteří opustili vládu poté, co z ní byl vyhozen jejich lídr Ivan Bartoš.

Šéfa poslanců Pirátů Michálka označil předseda ANO za nemocného psychopata

„Psychopat normálně nemocný, poučoval nás tady, jak to funguje v médiích,“ obořil se Babiš na Michálka.

Vrátil se ve svém hodinovém projevu také ještě jednou k jeho smíru se Slovenskou republikou, která se s Babišem dohodla na mimosoudním vyrovnání a nepokračuje tak spor o to, že byl šéf ANO evidování jako agent StB. Babiš reagoval na to, že premiér Fiala zveřejnil část pořadu Show Jana Krause, v němž sám Babiš vysvětloval kontakt s StB.

Fiala už v pondělí uvedl, že smír slovenského ministerstva vnitra s Babišem je „handl“ a dohoda Babiše se spřátelenými politiky. Později na síti X se smajlíkem připomněl, co k StB Babiš řekl v pořadu Show Jana Krause.

„Ta StB ekonomická, ta chránila ekonomické zájmy Československa. To nebyla ta hnusná StB, která potlačovala lidi, že nemohli cestovat, nemohli studovat. To byla normální StB, tam chodili a my jsme museli vždycky, když jsme potkal cizince, napsat zápis, zprávy. To byl normální… Já jsem nebyl žádný hrdina,“ řekl Babiš v pořadu Jana Krause.

„Nahrávka od Krause je zmanipulovaná,“ rozčiloval se ve Sněmovně Babiš.

Stanjura poslancům vysvětluje vládní návrh rozpočtu

Poslanci teď projednávají návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Strukturu rozpočtu vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura.

V prvním čtení schvalují jen základní parametry, tedy příjmy, výdaje a schodek. Jsou-li schváleny, nelze je pak již při dalším projednávání návrhu měnit.

Ministerstvo financí původně navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 230 miliard korun, ale kvůli povodním z minulých dnů nakonec navrhlo deficit navýšit na 241 miliard korun.

Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun. Za hlavní priority označila vláda konsolidaci veřejných rozpočtů, posílení investic nebo odstranění následků povodní.

Přepracování návrhu navrhnou ve Sněmovně ANO, SPD i Piráti. Šéfka poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová se přitom opřela o to, že i podle Národní rozpočtové rady nadhodnotil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS příjmy a podhodnotil výdaje navrženého rozpočtu.

Podle šéfa poslanců SPD Radima Fialy vlády nadhodnocuje předpokládaný růst české ekonomiky v příštím roce. K kritizoval, že vláda zvyšuje daně a nešetří na výdajích.

Podle Národní rozpočtové rady je vláda příliš optimistická v očekávání výnosů z emisních povolenek či příjmů z dividend od firem s majetkovou účastí státu.