Poslanci mají jednat o sedmiletém funkčním období státních zástupců

Stejně dlouhé, tedy sedm let, má být funkční období i na všech stupních státního zastupitelství.

Poslanci budou novelu zákona o státním zastupitelství projednávat ve druhém čtení, kdy mohou přednášet pozměňující návrhy.

Sněmovna by mohla zabývat i lékovou novelou. Lékárnám by hrozil za nezaevidování léku až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Mají se tak v podstatě vyrovnat postihy mezi nezavedením léků do evidence v lékárnách a jejich zakázaným vývozem do zahraničí.

Poslanci mají jednat i o zpřísněním pravidel proti praní špinavých peněz. Rozšíří okruh subjektů, které budou muset prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Zároveň vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých peněz na milion korun, tedy desetinásobně.

Podle úpravy zbraňové legislativy by lidem místo fyzických zbrojních průkazů nebo licencí stačilo existující oprávnění k používání zbraní v jejich centrálním registru. Zákon zavádí také další kategorii zbraní a zjednodušuje strukturu zbrojních průkazů a zbrojních licencí.

Přesný program schůze určí Sněmovna v jejím úvodu.