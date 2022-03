Lidi nezajímá, kdo to řeší, ale ať je to levné, hájí Havlíček stavební zákon

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vládní návrh počítá s částečným odkladem zřízení státní stavební správy a se vznikem speciálního stavebního úřadu. „Cílem je zabránit kolapsu stavebního řízení,“ řekl ministr pro místní rozvoj, šéf Pirátů Ivan Bartoš. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová vetovala schválení návrhu během jednoho dne. Šéf poslanců SPD Radim Fiala neprosadil odložení projednání návrhu do zaří letošního roku. Hlasy ANO a SPD na to nestačily.

Účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy se má podle vládního návrhu posunout o jeden rok na 1. červenec 2024.

Nový stavební zákon schválila Sněmovna loni v červenci a bývalá vláda Andreje Babiše ho prosadila s pomocí komunistů. Podle tehdejší ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové má pomoci zrychlit povolování stavebních projektů.

„Pokud budeme mít možnost podílet se na budoucí vládě, budeme zákon revidovat,“ řekl už tehdy šéf Pirátů Ivan Bartoš, současný ministr pro místní rozvoj. Za jednu z prvních věcí, které předělá, označila už loni stavební zákon také ODS.

Strany, které nyní tvoří vládní většinu, při schvalování nového stavebního zákona vyjadřovaly obavy, že přechod stavebních úřadů pod stát po vzoru finanční správy ochromí stavební řízení a přípravu staveb.

Vláda Petra Fialy proto nyní navrhla odložit vznik krajských stavebních úřadů. Od poloviny příštího roku by vznikl pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké investiční akce jako jsou třeba dálnice nebo železnice.

Babiš: Každým dnem odkladu lidem zhoršujete možnost přístupu k vlastnímu bydlení

Snahu vlády změnit stavební zákon krátce poté, kdy byl přijat, kritizoval už ve čtvrtek při interpelacích bývalý premiér Andrej Babiš.

„My jsme z hlediska délky stavebního řízení na 157. místě ze 190 zemí světa. Takže velice špatně. Vy teď demontujete námi připravený stavební zákon, který to mohl změnit. Stavební povolení do 30 dnů. A vy chcete tento zákon odložit. V situaci, kdy raketově rostou vstupy do stavebnictví, vy vědomě prodlužujete tuto šílenou agónii a každým dnem odkladu účinnosti lidem zhoršujete možnost přístupu k vlastnímu bydlení a firmám k výstavbě nájemních bytů, komunitního bydlení,“ řekl Babiš Babiš.

„Já nejsem přesvědčen, že ten návrh zákona, tak jak byl napsán z pera nyní již tedy předsedkyně výboru pro veřejnou správu paní Dostálové, míří na komoru rychlosti výstavby v České republice. Dokonce analýza, která šla z Ministerstva vnitra při tom prvním návrhu, který napsala tedy pro Ministerstvo pro místní rozvoj Hospodářská komora, bylo naopak identifikováno ohrožení zaseknutí stavebního řízení na minimálně půl roku,“ opáčil mu ministr pro místní rozvoj Bartoš.