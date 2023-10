Poslanci uctí oběti teroru v Izraeli, přijmou usnesení odsuzující Hamás

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Je možné, že poslanci budou debatovat o návrhu, kterým by Sněmovna v reakci na situaci v Izraeli vyzvala vládu k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. To podporuje premiér Petr Fiala a chce přesun velvyslanectví projednat v koalici.

Návrh na zařazení bodu o přesunu velvyslanectví chce předložit poslanec ANO Miloslav Janulík. K přesunu ambasády o víkendu vyzval vládu předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček.

Už dříve o to usiloval bývalý, výrazně proizraelský prezident Miloš Zeman, ale jak minulá, tak současná vláda mu v tom nevyšly vstříc. Teror Hamásu, jehož počínání je nyní přirovnáváno k barbarství teroristů z takzvaného Islámského státu, by nyní postoj vlády k umístění ambasády v Izraeli mohl změnit.

Lipavský stěhování ambasády znovu odmítl, Fiala chce o něm i tak jednat v koalici

Pro přestěhování českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma ale nejsou podle ministra zahraničí za Piráty Jana Lipavského v tuto chvíli splněny základní podmínky. Bylo by to podle něj v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie.

Odmítl to už o víkendu, když Fialovu vládu k přestěhování ambasády v Izraeli do Jeruzaléma vyzval předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. „Já zastávám poměrně konzistentní názor, že jde o otázku, která musí být řešena v souladu s mezinárodním právem,“ reagoval na něj pro CNN Prima News ministr zahraničí Lipavský za Piráty.

To, že se přesun ambasády pokouší sabotovat, vyčítal Lipavskému bývalý prezident Miloš Zeman.

A premiér a šéf ODS Petr Fiala chce i navzdory odmítavému postoji ministra zahraničí o přesunu ambasády v koalici jednat.

Vyšší rodičovský příspěvek „zařízlo“ v minulém období ANO, řekla Richterová

Poslanci mají pokračovat v jednání o vládním návrhu na růst rodičovského příspěvku na 350 tisíc korun. Má se to týkat dětí narozených od začátku příštího roku.

Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí kvůli inflaci vyšší růst příspěvku. „V minulém volebním období to hnutí ANO zařízlo,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Ve druhém čtení by se se mohli poslanci zabývat také novelou k omezení výpadků dostupnosti léků. Výrobci by museli podle vládního návrhu poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek.

U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, by museli udržovat měsíční zásobu také distributoři léčiv.

Poslanci začnou projednávat i zákon o eDokladech, který lidem umožní mít místo klasického občanského průkazu aplikaci v mobilním telefonu. Klasickou občanku zákon neruší, aplikace v mobilu nemá stačit při cestách do zahraničí.