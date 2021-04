Sněmovna uložila ministru školství Plagovi umožnění úřední maturity

Praha Sněmovna uložila ministru školství Robertu Plagovi (za ANO), aby do 28. dubna připravil nařízení, kterým umožní středoškolákům letos získat úřední maturitu. Prosadili to v pátek v dolní komoře poslanci ANO a ČSSD. Podle nich by kvůli odkladům obnovení prezenční výuky studenti v krajním případě měli mít možnost získat maturitní známky bez zkoušek podle průměru za studium.

Babiš bude dál prosazovat úřední maturitu. Není třeba lpět na výkonu, jde o duševní zdraví, řekl Plaga, který se jednání dolní komory nezúčastnil, ve čtvrtek požadavek na úřední maturity odmítl. Pravidla pro konání letošních maturit označil za správně vybalancovaná.

Dolní komora také vyzvala ministra, aby ke stejnému datu do poloviny příštího týdne zajistil dostatečné množství opravných termínů zejména praktických částí maturit v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy. Měl by současně upravit opatření ohledně maturit a závěrečných zkoušek pro studenty dálkového studia.