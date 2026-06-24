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Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také v případě trestního či správního vyhoštění.
Lidé, kteří žádají o humanitární dávku, musí být zaměstnaní, podnikat nebo být evidováni na úřadu práce. Podmínky se nebudou týkat dětí, studentů ani seniorů s dočasnou ochranou. Žadatelé o humanitární dávku se budou muset zdržovat na území České republiky alespoň 16 dnů v měsíci, za který dávka náleží.
Humanitární dávku podle ministra vnitra Lubomíra Metnara pobíralo v březnu zhruba 90 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou z Ukrajiny.
Změnit se má úprava týkající se provozu vozidel s ukrajinskou státní poznávací značkou. Novela zavádí povinnost pro řidiče vozidel s ukrajinskou registrační značkou nechat si vozidlo zapsat do českého registru vozidel. Automobily tak budou podléhat pravidelným technickým kontrolám.