Situaci jsme zvládli, uprchlíci z Ukrajiny mohou Česku prospět, věří Rakušan

„Máme přes 335 tisíc vydaných víz o dočasné ochraně a z toho jsme pouhou tisícovku lidí ubytovali v nějakém typu nouzového ubytování,“ uvedl ministr před poslanci. Neposkytujeme jim dlouhodobý azyl, ale jen dočasnou ochranu, zdůraznil Rakušan před poslanci. Na ni mají Ukrajinci prchající před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, nárok do konce března příštího roku.

„Ve chvíli, kdy nám bude 30 procent lidí pracovat a začne odvádět peníze do veřejného zdravotního systému, tak to přestává být prodělečné a naopak ten zdravotní systém jako takový na tom může vydělávat. Ve střednědobém výhledu můžeme říct, že naopak někdy v roce 2025 při řádné adaptaci lidí na život v České republice to může být pozitivním jevem pro příjmy státního rozpočtu a pro růst HDP v České republice,“ prohlásil ministr vnitra.

Rakušan se ohradil proti hrozbě od primátora

Ministr se ohradil proti ultimátu od pražského primátora Zdeňka Hřiba, že když vláda do úterý nezačne řešit přerozdělení uprchlíků z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, zavře Praha krajské asistenční centrum pomoc Ukrajincům ve Vysočanech. „Asi si úplně nepomůžeme, když budeme zavírat krajská asistenční centra,“ řekl Rakušan.

Těžko se nyní podle ministra vnitra odhaduje, kolik uprchlíků bude chtít v Česku zůstat. Záležet bude na délce konfliktu. „Zkušenosti z jiných migračních krizí říkají následující. Pokud skončí do půl roku, tak nezůstává v cílové zemi více jak 10 % příchozích. Pokud bude trvat rok, hovoří se o nějakých 20 až 25 % příchozích, kteří mají zájem v té zemi zůstat. Pokud trvá nějakou delší dobu, dva tři roky, v té chvíli ta čísla výrazně stoupají a záleží samozřejmě i na geografické blízkosti. Podle sofistikovaných odhadů, které máme, se potom můžeme bavit až o nějakých 40 procentech lidí,“ uvedl ministr vnitra.

Kvůli katastrofální situaci na pražském Hlavním nádraží, kde část běženců, včetně dětí, přespává na zemi, již v Troji musel vzniknout stanový tábor pro zhruba 150 lidí. Uprchlíků je ale na nádraží výrazně více, řádově několik stovek. „V Praze máme rozjednané dvě další kamenné nemovitosti, aby nemuseli být na nádraží,“ řekl Rakušan.

Pražský primátor Zdeněk Hřib ve čtvrtek řekl, že pokud vláda do úterý příštího týdne nezahájí práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů, Praha uzavře své asistenční centrum ve Vysočanech. V Praze již nejsou ubytovací kapacity a podle primátora je v ní čtyřikrát víc uprchlíků na obyvatele, než v některých jiných krajích.

„Situace na Hlavní nádraží se měla řešit dříve,“ reagovala místopředsedkyně Sněmovny za opoziční hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Není to na úkor českých dětí, řekl Gazdík

„Nepomáháme ukrajinským běžencům a ukrajinským dětem na úkor českých dětí a jejich rodičů,“ uvedl ve Sněmovně ministr školství Petr Gazdík.

„Pravdou je, že ve třídě bude třeba o něco málo více žáků, pravdou je, že se někde budou muset možná od září učit na směny, ale Ukrajina je ve válce, Ukrajinu napadla Ruská federace a my buď pomůžeme nebo jasně řekneme: my pomáhat nebudeme. Asi tušíte, že já jako ministr školství budu vždy upřednostňovat to první,“ řekl Gazdík.

Jak Rakušan, tak Gazdík mluvili o tom, že se se chování České republiky vůči uprchlíků nemůže řídit xenofobními výkřiky některých politiků. „Je potřeba si uvědomit, že v České republice jsme tu situaci zvládli,“ řekl Rakušan. „Situaci zvládáme a zvládneme,“ slíbil i ministr školství.

Nevyvrátili jste obavy občanů, řekl Okamura

Vystoupení členů kriticky zhodnotil předseda SPD Tomio Okamura. „Vláda absolutně nevyvrátila obavy občanů,“ řekl lídr opozičního hnutí.

Debatu k uprchlické vlně poslanci v pátek nedokončili. Vládní strategii zvládání uprchlické vlny měla Sněmovna na programu již v úterý, ale po hodině Okamurova vystoupení opustili ministři sál na protest proti tomu, co říkal. Okamura totiž vyzýval k vyhoštění „nepřizpůsobivých“ uprchlíků do Maďarska.

„V souvislosti s ukrajinskými migranty vzbuzuje obavy také hojný výskyt tuberkulózy, HIV, spalniček a žloutenky na Ukrajině,“ útočil Okamura na uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko. Napadal také ministry, že jsou natvrdlí a jak z Marsu.

Jednání o odkladu části stavebního zákona

Sněmovna se po diskusi o strategii zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny vrátila k rozhodování o vládním návrhu novely stavebního zákona, která počítá s odkladem účinnosti jeho části. Ve středu hlasování oddalovali poslanci ANO.

Odkladem účinnosti části nového stavebního zákona, což navrhl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty, chce vláda Petra Fialy získat čas na jeho věcné úpravy. Stavební úřady by měly podle současné vlády zůstat při obecních úřadech, byť v menším počtu než nyní. Zůstat má specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti povolování velkých investic, jako jsou dálnice, železnice, přehrady a zásobníky plynu.

Odložení účinnosti části nového stavebního zákona chtějí zabránit poslanci hnutí ANO, které zákon prosadilo společně se sociálními demokraty a s komunisty v minulém volebním období, když bylo ve vládě.