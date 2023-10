Poslanci budou pokračovat ve schvalování vládního úsporného balíčku

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová kritizovala vládou navržené zvýšení daní, které označila za historicky největší. „Naším problémem není zadlužení země, ale nerůst,“ prohlásila Schillerová, když Sněmovna o balíčku jednala minule. „To není konsolidační balíček. To je likvidační balíček pro Českou republiku a pro naše občany,“ tvrdil šéf SPD Tomio Okamura.

Pro schvalování zákonů je podle jednacího řádu vymezen čas ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin, pokud se poslanci nedohodnou jinak.

Ale jednání a schvalování v jiných hodinách může opozice zablokovat. Počítá se s tím i ve středu, a tak téměř jistě Sněmovna pouze vyplní další jednací den, tedy pět vyhrazených hodin, vystoupeními řečníků a k hlasování se nedostane.

Návrat nemocenského pojištění pro zaměstnance, vyšší daně pro firmy

Peníze do rozpočtu má podle vládního balíčku přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun. Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent.

Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy, dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

Sazby daně z nemovitosti se zvýší přibližně na 1,8násobek. Výnos daně zůstane obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun.

Stát má nově získat i 55 procent výnosů daně z hazardu místo dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, dalších 22,5 procenta připadne obcím podle počtu obyvatel.

Jen dvě sazby DPH, pro potraviny 12 procent

Vládní balíček počítá i s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.

Zaměstnancům zůstane, byť v osekané podobě, daňové zvýhodnění benefitů, jako jsou MultiSport karty do fitness.

Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, mají být podle dohody pětikoalice osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy.