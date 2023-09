ANO vyčítá ministrům, že nepředložili plán úspor a že ignorují jednání

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Slibované úspory státu prostě neexistují,“ prohlásila také šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Kritizovala vládou navržené zvýšení daní, které označila za historicky největší.

„Naším problémem není zadlužení země, ale nerůst,“ prohlásila ve Sněmovně Schillerová s poukazem na to, že zadlužení Česka je výrazně nižší ve srovnání se zeměmi jako jsou Německo či Rakousko.

Poslanci ANO Patrik Nacher i Berenika Peštová kritizovali, že při projednávání zásadního návrhu, který změní naráz 63 zákonů, je ve Sněmovně pouze ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, zatímco další členové vlády jednání o balíčku ignorují.

„Po přijetí toho zákona jsme schopni snížit deficit státního rozpočtu příští rok o 97 miliard a v roce 2025 o 150 miliard,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS při předchozím projednávání konsolidačního balíčku předloženého vládou.

Babiš ukazoval fialového mimoně

Třetí čtení balíčku zahájili poslanci minulý týden v pátek, kdy předseda ANO Andrej Babiš při kritice premiéra Petra Fialy z ODS vytáhl fialového plyšáka mimoně z filmu Já, padouch. „Fiala je úplně mimo. My jsme v rámci hnutí o tom diskutovali, že to není možné, že pan premiér tolik lže a že je takovej mimoň,“ tvrdil Babiš.

„Není to konsolidační balíček, je to daňový, nic to nepřinese, měl by být okamžitě zrušen,“ řekl také Babiš. Opozici se podařilo hlasování o balíčku oddálit a to je pravděpodobný scénář i ve středu. Pětikoalice má totiž na prosazení balíčku čas jen od 9 do 14 hodin ve středu a v pátek, jiné časy projednávání může opozice podle jednacího řádu Sněmovny vetovat.

Koalice potřebuje, aby úsporný balíček, včetně podpisu prezidenta Petra Pavla, prošel do konce roku, protože je na něm postaven i návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun, který také ve středu projedná vláda.

Obstrukce opozice je ještě zatím koalice ochotna trpět, ale kdyby trvaly ještě pár týdnů, stanoví pevný čas hlasování o balíčku, aby byl čas i na jeho projednání Senátem i na podpis prezidenta.

Návrat nemocenského pojištění pro zaměstnance, vyšší daně pro firmy

Peníze do rozpočtu má podle vládního úsporného balíčku přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun. Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent.

Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy, dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

Sazby daně z nemovitosti se zvýší přibližně na 1,8násobek. Výnos daně zůstane obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun.

Stát by měl nově získat 55 procent výnosů daně z hazardu místo dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, dalších 22,5 procenta připadne obcím podle počtu obyvatel.

Jen dvě sazby DPH, pro potraviny 12 procent

Úsporný balíček počítá i s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.

Zaměstnancům zůstane, byť v osekané podobě, daňové zvýhodnění benefitů, jako jsou MultiSport karty do fitness. Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, mají být podle dohody pětikoalice osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy.