Poslanci mají jednat o prodloužení ochrany ukrajinských uprchlíků před válkou

Dočasná ochrana uprchlíkům před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh.

V Česku je podle oficiálních statistik ministerstva vnitra okolo 360 tisíc lidí s dočasnou ochranou, výraznou většinu, asi čtyři pětiny, tvoří ženy s dětmi. Stát udělil od 24. února 2022, kdy Rusko rozpoutalo celoplošnou válku proti Ukrajině, přes půl milionu víz. Část uprchlíků se ale již vrátila domů, někteří naopak pokračovali do jiných zemí.

„117 000 držitelů dočasné ochrany pracuje na pracovním trhu,“ řekl tento týden ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Z toho 88 procent v takové pozici, kdy je práce zatížena odvodovou povinností.

„Náš odhad je, že tento počet lidí zhruba za dvanáct měsíců garantuje příjem do státního rozpočtu v objemu minimálně 18 miliard korun jenom na těch základních odvodech. Tito lidé tady pracují, odvádějí tady sociální i zdravotní pojištění, daně, a zároveň pomáhají pracovat na pozicích, kde často bychom žádného domácího pracovníka nedokázali sehnat,“ řekl Jurečka.

Pomoc státu těm, kteří se rozhodnou vrátit

Vládní návrh obecně říká, že těm uprchlíkům, kteří se přes pokračující Putinovu válku rozhodnou vrátit na Ukrajinu, stát pomůže.

Když o tom rozhodne vláda, ministerstvo vnitra zajistí cizincům asistovaný dobrovolný návrat, tedy úhradu některých nákladů spojených s jejich návratem, zpravidla na území Ukrajiny. Vláda také stanoví maximální výši finanční pomoci na asistovaný dobrovolný návrat.

Na takovou pomoc má být přitom nárok pouze jednou a uprchlíci před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, o ni budou mít možnost požádat nejpozději do tří měsíců před koncem oprávnění k pobytu díky dočasné ochraně, tedy prakticky do konce příštího roku. Pokud by tito lidé chtěli v Česku později získat dlouhodobé vízum, museli by nejdřív vrátit polovinu pomoci poskytnuté k jejich návratu do vlasti.

Poslance ve čtvrtek čekají také pravidelné interpelace na premiéra a další členy vlády. V prvním čtení je na programu změna zbraňové legislativy, podle níž by lidem místo fyzických zbrojních průkazů nebo licencí stačilo existující oprávnění k používání zbraní v jejich centrálním registru zbraní. Ve druhém čtení se poslanci budou zabývat novelou liniového zákona, jehož cílem je urychlit povolování dopravní a další infrastruktury.