S výsledky letošních sněmovních voleb zamíchaly preferenční hlasy. V poslaneckých lavicích díky kroužkování usedne nejvíce mladých od roku 2010 a také nejvíce žen v historii samostatného státu.
Mladí podle údajů Českého statistického úřadu letos zabodovali hlavně u Starostů a nezávislých. Do Sněmovny se za hnutí dostalo hned pět kandidátů pod třicet let. Shodně po třech kandidátech do poslaneckých lavic dostali Piráti a koalice SPOLU a jednoho i Motoristé.
Protikladem je pětice poslanců a poslankyň starších 70 let – tři muži a dvě ženy. Jeden za hnutí SPD, zbývají čtveřice za hnutí ANO.
Průměrnému poslanci je téměř padesát
Přestože do Sněmovny jde po letošních volbách rekordní počet mladých, věkový průměr nových poslanců 48,78 roku je za všech devět termínů voleb do Poslanecké sněmovny od roku 1996 třetí nejvyšší. Starší bylo jen nové osazenstvo Sněmovny po minulých volbách a také v roce 2013, s průměrným věkem 49,84, respektive 49,95 roku.
|2025
|48,78 roku
|2021
|49,84 roku
|2017
|47,49 roku
|2013
|49,95 roku
|2010
|47,21 roku
|2006
|47,90 roku
|2002
|46,87 roku
|1998
|45,20 roku
|1996
|43,84 roku
Naopak nejnižší průměr, necelých 44 let, zaznamenaly hned první sněmovní volby v roce 1996. Ačkoli se v nich neprosadil žádný kandidát na minimální věkové hranici, do lavic zasedlo hned 18 poslanců mladších třiceti let.
Po následných předčasných sněmovních volbách v roce 1998 se průměr zvedl o necelé dvě léta na 45,20 roku. Dvacátníků už se tehdy dostalo jen deset.
|2025
|12
|2021
|3
|2017
|7
|2013
|4
|2010
|12
|2006
|7
|2002
|5
|1998
|10
|1996
|18
Jen pro pořádek – průměrný věk osazenstva Sněmovny byl sice nižší po volbách v roce 1992, kdy jen lehce překročil 43 let. Tehdy však ještě šlo o volby do České národní rady, ze které Poslanecká sněmovna České republiky vznikla transformací po rozdělení Československa.
Nejmladší a nejstarší poslanci
V celé historii České republiky se do Poslanecké sněmovny dostali pouze čtyři lidé ve věku 21 let. Nejnověji studentka pražské Univerzity Karlovy a právní asistentka Julie Smejkalová. Letos kandidovala za hnutí STAN v Praze na devátém místě. Do Sněmovny se dostane díky kroužkování, které ji vyneslo až na první místo kandidátky. Hnutí v Praze dostalo tři křesla.
Naopak tím nejstarším je neurochirurg a zastupitel Moravskoslezského kraje Jan Síla, jemuž je 75 let. V kraji kandidoval na druhém místě za hnutí SPD, a obhájil tak svůj mandát po úspěchu v minulých volbách.
|Julie Smejkalová
|21 let, 2 měsíce a 23 dní
|Dominik Feri
|21 let, 3 měsíce a 10 dní
|František Kopřiva
|21 let, 10 měsíců a 20 dní
|Kateřina Konečná
|21 let, 4 měsíce a 23 dní
Nová poslankyně Smejkalová s ohledem na datum narození i termín konání voleb o necelých dvacet dní překonala dosavadního nejmladšího poslance Dominika Feriho, zvoleného za stranu TOP 09 ve volbách v roce 2017.
V tomto roce se navíc, zatím poprvé a naposledy, do Sněmovny dostali hned dva kandidáti ve věku 21 let. Tím druhým byl dnes již polozapomenutý František Kopřiva, který kandidoval na třetím místě listiny Pirátů ve Středočeském kraji. O čtyři roky později již mandát neobhájil a úspěšný nebyl ani v žádných dalších volbách.
Rekord v roce 2017 padl i na opačné straně spektra. Mandát tehdy jako doposud nejstarší poslanec obhájil Feriho spolustraník, dnes již zesnulý Karel Schwarzenberg, kterému bylo v den zvolení 79 let.
Sám Feri před osmi lety o více než měsíc překonal rekord stanovený do té doby jedinou poslankyní, zvolenou v 21 letech. Současná šéfka komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná, která tehdy kandidovala jako nestranička právě za KSČM, se do Sněmovny poprvé dostala v roce 2002.
Poslankyně jsou mladší
Průměrný věk poslanců byl vždy vyšší než u poslankyň, až letos je však rozdíl ve věkových průměrech poměrně razantní. Nejsilnější věkovou skupinou mužů jsou padesátníci, kterých do lavic zasedne 51. O téměř pět let je však nižší průměrný věk žen, kterých se v nejsilnější skupině 40-49 let do Sněmovny dostalo 24.
Výsledkem je průměrný věk mužů 50,20 roku a 45,97 roku u žen. Ve volbách roku 2021 byla u žen i mužů nejpočetnější věková skupina padesátníků – voliči zvolili 56 mužů a 21 žen. Průměrný věk mužů 50,41 roku byl historicky nejvyšší, u žen s průměrem 48,10 roku šlo o druhé nejvyšší číslo za průměrem po volbách v roce 2013.
|Rok
|Muži
|Ženy
|2025
|50,20 roku
|45,97 roku
|2021
|50,41 roku
|48,10 roku
|2017
|47,67 roku
|46,61 roku
|2013
|50,27 roku
|48,59 roku
|2010
|47,68 roku
|45,55 roku
|2006
|48,08 roku
|46,90 roku
|2002
|47,02 roku
|46,12 roku
|1998
|45.45 roku
|43.80 roku
|1996
|43.95 roku
|43.20 roku
Naopak nejmenší rozdíl v průměrném věku mezi pohlavími přinesly hned první sněmovní volby v roce 1996. Průměrný věk mužů činil 43,95 roku, žen 43,20 roku.
Letos nejvíce poslankyň
Za připomenutí také stojí, že letos se do Sněmovny dostalo nejvíce žen v historii republiky. Do lavic jich zasedne 67, tvoří tedy celou třetinu osazenstva. Jejich počet překonal dosavadní rekord z voleb před čtyřmi lety, kdy se do Sněmovny dostalo padesát poslankyň.
|Rok
|Muži
|Ženy
|2025
|133
|67
|2021
|150
|50
|2017
|156
|44
|2013
|161
|39
|2010
|156
|44
|2006
|169
|31
|2002
|166
|34
|1998
|170
|30
|1996
|170
|30
Naopak nejméně žen v lavicích zasedlo po obou volbách v devadesátých letech – v roce 1996 i o dva roky později shodně třicet žen.