STAN poví, zda podrží Fialovu vládu. ANO to, zda vyvolá hlasování o nedůvěře

Blažek odstoupil pod palbou kritiky, že ministerstvo spravedlnosti přijalo téměř miliardu korun v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

Předsednictvo STAN se v pondělí večer dohodlo, že požaduje zmrazení přijatých prostředků, dokud se neprošetří jejich původ a okolnosti přijetí.

A také, že náměstek ministra spravedlnosti za hnutí STAN Karel Dvořák musí mít i po jmenování nové ministryně spravedlnosti přístup k veškerým informacím, jež se budou týkat vyšetřování transakce s bitcoiny.

Dopoledne před schůzí Sněmovny se poslanecký klub STAN ještě radil, zda toto bude menšímu koaličnímu partnerovi stačit, aby vláda Petra Fialy měla nadále jeho důvěru.

Opoziční hnutí ANO, které vyvolalo čtvrteční mimořádnou schůzi Sněmovny „Ministr Blažek pere peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit“, se při jednání poslaneckého klubu radí, zda vyvolá další mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by se hlasovalo o nedůvěře vládě.

ANO a SPD tvrdí, že vláda by měla sama odstoupit, k vyslovení nedůvěry ale nemají dost hlasů. Obě opoziční hnutí mají dohromady 91 poslanců, i kdyby se přidali čtyři Piráti, stále to nestačí. K vyslovení nedůvěry kabinetu Petra Fialy by opozice potřebovala nejméně 101 hlasů.

Tiskové konference poslaneckých klubů začínají ve 12:20. První mají Piráti, následuje SPD, hnutí STAN, koalice SPOLU a nakonec ANO.

Piráti vyzvali premiéra, ať odvolá Stanjuru. Navrhl zrušit zdanění při prodeji bitcoinů

Odstoupit by měl i ministr financí Zbyněk Stanjura, tvrdí opoziční Piráti. Den před zveřejněním kauzy předložil ministr ve Sněmovně návrh, jímž ruší zdanění zisku při prodeji bitcoinů v hodnotě nad 40 milionů korun.

„Nulové zdanění pro bitcoinové miliardáře je podle nás výsměch,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. Piráti vyzvali premiéra, aby okamžitě odvolal ministra financí Stanjuru.

Piráti budou podl šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka informovat i prezidenta Petra Pavla, že by ODS neměla řídit ministerstvo financí.

Tiskové konference poslaneckých klubů