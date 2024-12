Prošly sousedské dětské skupiny i rodičovský příspěvek pro nastávající matky

Do počtu čtyř se má započítávat i dítě či vnouče poskytovatele nové služby placeného sousedského hlídání, které ještě nezahájilo povinnou školní docházku. „Je to model, který bude doplňovat mateřské školy a dětské skupiny,“ řekl už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Obdobné typy služeb fungují v zahraničí, například v Německu či v Rakousku.

Povinnost obcí zajistit místo dětem, které nepřijme spádová mateřská škola

Obce zřejmě budou muset zajistit místo v dětských skupinách dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová mateřská škola. Když to nezajistí, rodičům bude muset posktynout náhradu.

Rodičům by měl rodičovský příspěvek zůstat, pokud dítě stráví v zařízení do 120 hodin měsíčně místo nynějších až 92 hodin. Má to umožnit matkám, aby získaly práci alespoň na poloviční úvazek.

Nárok na rodičovský příspěvek mají nově už nastávající matky, a to dva měsíce před plánovaným porodem. Měsíční hranice pro čerpání příspěvku vzroste o 2 tisíce korun na 15 tisíc korun.

Odložení digitalizace služeb státu o dva roky

Ještě před tím Sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, kterou chce koalice zároveň o dva roky odložit dokončení digitalizace služeb státu.

Opozice to kritizovala a označila to za přílepek, které odmítá Ústavní soud.

„Je mi líto, že zákon o elektronických komunikacích se takto zneužil,“ kritizoval ve Sněmovně poslanec ANO Marek Novák.

Zákon o právu občanů na digitální služby z roku 2020, takzvaná digitální ústava, měl původně začít fungovat od února příštího roku. Odklad kritizuje opozice včetně Pirátů, kteří byli až do podzimu stranou vládní koalice. Piráti navrhovali roční odklad.

ANO zvažuje, že se obrátí na Ústavní soud, když zákon projde i v Senátu a u prezidenta Petra Pavla. K podnětu Ústavnímu soudu se chce připojit i SPD.

Rychlejší povolování výstavby nových jaderných zdrojů

Poslanci také kývli na to, že povolování výstavby nových jaderných zdrojů včetně malých modulárních reaktorů v Česku by mělo být jednodušší a rychlejší. Atomové právo by také mělo být připraveno na příchod nových jaderných technologií.

Předpokládá to novela atomového zákona, kterou dostane k projednání Senát. Jaderná energie má být podle současných plánů státu spolu s obnovitelnými zdroji hlavním zdrojem českého energetického mixu. Stát proto připravuje stavbu nových reaktorů i malých modulárních bloků.