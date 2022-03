Čeští vojáci mohou jet na Slovensko. Budou tam velet jednotce NATO

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Češi budou velet jednotce, ve které budou i vojáci z Německa, Polska, Slovinska, Nizozemska a USA. Mise českých vojáků má posílit obranu Východního křídla Severoatlantické aliance v souvislosti s ruským napadením Ukrajiny.

Pro vyslání českých vojáků na Slovensku hlasovalo 143 ze 151 přítomných poslanců. Lidovec Ondřej Benešík se pak omlouval, že nestihl doběhnout do sálu, ale byl svou kartou přihlášený k hlasování, a tak je u jeho jména uvedeno, že se zdržel.

„Pro ruskou agresi neexistuje omluva,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová.

Fakticky na Slovensko podle Černochové odjedou čtyři stovky vojáků, zbytek je určen jako rezerva pro střídání vojáků. Celkové náklady mise jsou odhadovány na 540 milionů korun, ale tato částka podle ní nemusí být konečná. „Je to důležitý příspěvek k obraně Severoatlantické aliance,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Poslance SPD zajímalo, zda nemůže dojít ke zneužití mise. Co tím myslíte? divil se Žáček

Poslance SPD Jiřího Kobzu zajímalo, zda nemůže dojít ke zneužití mise. „Co tím vlastně myslíte?“ zeptal se ho poslanec ODS Pavel Žáček. „Jde o to, aby bylo definováno, co tam mise bude dělat a nebylo to využíváno protistranou k eskalaci konfliktu,“ řekl Kobza. Jeho odpověď Žáčka neuspokojila. Vojáci tam jednoznačně jedou proto, aby pomáhali chránit východní křídlo NATO v případě napadení Ruskem.

Pod jednotku, která bude ve vojenském obvodu Lešť na Zvolensku, bude patřit také 50 vojáků, kteří mají na starosti vybudování a provoz humanitární základny pro ukrajinské uprchlíky u Liptovského Mikuláše.

Na programu jednání Sněmovny jsou dále mezinárodní smlouvy a odpoledne pravidelné interpelace na členy vlády. Kvůli jednání Evropské rady v Bruselu se jich nebude účastnit premiér Petr Fiala.