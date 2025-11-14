Poslanecká sněmovna bude znovu volit místopředsedy, potvrdí nové šéfy výborů

  7:07aktualizováno  7:07
Poslanci mají v pátek znovu volit dva místopředsedy dolní komory parlamentu. Dvě pozice ve vedení Sněmovny zůstávají neobsazené. Dvěma zatím zvolenými místopředsedy jsou Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě. V první volbě neuspěli Jan Skopeček z ODS a kandidátka Pirátů Olga Richterová.
Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která má většinu v dolní komoře parlamentu, počítá s tím, že další dvě místa ve vedení Sněmovny mají získat ODS a hnutí STAN.

Přesto není jisté, že Skopeček napodruhé uspěje. Kandidátem STAN do vedení Sněmovny je předseda hnutí a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan. Bude ale moci kandidovat až ve chvíli, kdy ve vládě skončí.

Žáčka nezvolili do čela výboru pro bezpečnost, i když jeho vedení nová koalice nabídla ODS

Poslanci potvrdí také nově zvolené předsedy výborů. Výbory volily své vedení v tomto týdnu, od úterý do čtvrtka. Žádnou funkci nezískali Piráti, kteří poukazují na to, že mají čtvrtý nejsilnější poslanecký klub.

Zatím své předsedy nemají výbor pro bezpečnost a pro evropské záležitosti. Do čela výboru pro bezpečnost ve čtvrtek v tajné volbě neprošel kandidát ODS Pavel Žáček, kterého má nahradit současná ministryně obrany Jana Černochová, až skončí ve vládě. Vedení výboru má podle nabídky nové koalice ANO, SPD a Motoristů mít ODS.

Výbor pro evropské záležitosti si bude muset na nového předsedu a místopředsedy počkat kvůli omylu při stanovování počtu jeho členů.

Žádný výbor nemají vést Piráti

Zástupci ANO mají vést pět výborů, ODS a hnutí SPD by měly mít po třech předsedech. Po dvojici šéfů výborů mají získat hnutí STAN, KDU-ČSL a Motoristé, TOP 09 jednoho. Piráti žádného.

Do čela školského výboru poslanci zvolili znovu nového předsedu TOP 09 Ondřeje Matěje Havla, který výbor vedl v minulém funkčním období. Šéfkou zemědělského výboru bude Monika Oborná z ANO, mediální výbor povede František Talíř z KDU-ČSL, zdravotnický Jiří Mašek z ANO a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj zástupce STAN Jan Papajanovský. Až skončí ve vládě, měl by ho nahradit současný ministr průmyslu a obchodu a první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Do čela výboru pro životní prostředí zvolili poslanci Bereniku Peštovou z ANO, která byla dříve náměstkyní ministra životního prostředí.

Klíčový rozpočtový výbor vede Pikora

V čele klíčového rozpočtového výboru bude zástupce Motoristů Vladimír Pikora. Sociální výbor povede Monika Brzesková z KDU-ČSL. Později by ji měl nahradit současný lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, až skončí ve vládě.

Předsedou hospodářského výboru bude Radim Fiala z SPD. Petiční výbor povede jeho kolega z hnutí Jan Hrnčíř. Předsedou branného výboru bude Josef Flek z hnutí STAN a kontrolního výboru poslanec ODS Jakub Janda.

Šéfkou ústavně-právního výboru bude bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, zvolená za Motoristy. Radek Vondráček z ANO usedne do čela zahraničního výboru. Organizačnímu výboru předsedá Tomio Okamura z SPD, protože je šéfem Poslanecké sněmovny.

