Prodloužení stávajícího nouzového stavu je právně pochybné. Raději vyhlašme nový, shodla se sněmovna

Praha Sněmovna vybídla vládu k vyhlášení nového nouzového stavu, jak požadovala většina opozice. Rozhodla o tom na popud Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Výzvu vládě podpořila také většina komunistů, pro hlasovaly i vládní ANO a ČSSD. Prodloužení současného nouzového stavu, o což vláda sněmovnu požádala, označila opozice za právně pochybné.

„Poslanecká sněmovna konstatuje, že po ukončení nouzového stavu k 27. únoru je v návaznosti na šíření nových mutací koronaviru a snižující se kapacitu zdravotního systému v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona,“ usnesla se dolní parlamentní komora.

Usnesení podpořilo 132 ze 156 přítomných poslanců. Proti byli jen zástupci SPD, dva komunisté a poslanci bez klubového zařazení.

Prodloužení současného nouzového stavu, který skončí podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného nejpozději ze soboty na neděli, opozice odmítla podpořit. Poukazovali na to, že vláda jej vyhlásila před dvěma týdny na žádost hejtmanů tak, že bezprostředně navázal na předchozí nouzový stav, který sněmovna odmítla prodloužit. Postup vlády už byl napaden u Ústavního soudu mimo jiné senátory, kteří požádali o zrušení současného nouzového stavu.



Opatření podle nového nouzového stavu by podle opozice měla být řádně zdůvodněna, aby obstála při případném přezkumu Ústavním soudem. Měl by být také stanoven jejich účel. Vláda by měla sněmovnu pravidelně informovat, zda jsou chystaná opatření účinná.