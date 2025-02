Poslanci vydali Okamuru ke stíhání. SPD využila jednání ke své kampani

15:07 , aktualizováno 21:50

Poslanci rozhodli, že vydají šéfa SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání kvůli plakátu, jenž podle police podněcoval k nenávisti vůči skupině osob. „Je to špatně, je to konec demokracie a nakonec to sežere vás,“ řekl po hlasování šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.