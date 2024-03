Poslanci by mohli schvalovat snazší vyrovnání neuhrazených zdravotních odvodů

Předkladatelé návrhu, skupina poslanců opozičního ANO a vládních lidovců, STAN a Pirát, chtějí, aby Sněmovna návrh schválila zrychleně.

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se mohlo týkat lidí, proti kterým byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se museli přihlásit od začátku července do konce listopadu a zaplatit by museli do konce roku, u vyšších částek by ale byl možný splátkový kalendář.

Poslanci by se rovněž již v úterý mohli zabývat návrhem, kterým chce ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšit od července příspěvky na péči ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých od 11 do 41 procent.

Na programu by mohla být i ústavní ochrana vody. Ústava doposud obecně zavazuje k ochraně přírodních zdrojů. Jednat by Sněmovna měla také o úpravě kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory. Měla by být dvoustupňová, účastníci tedy mají získat možnost odvolání.