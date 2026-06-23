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Rakušan avizovaný postup opozice ve Sněmovně označil za „výstražné obstrukce“.
„Dnes budeme hájit svobodu nezávislých médií,“ prohlásil ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka.
„Veřejnoprávní média nejsou ani majetkem vlády, ani majetkem politiků. Stojíme na straně svobodných médií,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Odhodlaní jsou i lidovci. „My jsme na tuto tiskovou konferenci přišli všichni v černém. Chceme poukázat na to, že problém s financováním veřejnoprávních médií včera neskončil, ale naopak začíná,“ řekl předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
Kotlík je novým poslancem za Kotta
V úvodu schůze složil slib nový poslanec ANO, jihlavský radní Jiří Kotlík.
Plán vládní koalice, o čem by chtěla jednat, se tak nejspíš v úterý nenaplní.
Kromě dlouhé diskuse před hlasováním o programu, což zpravidla zabere několik hodin, si každá z opozičních stran má mimo možnost vzít si v průběhu dne dvouhodinovou pauzu na poradu poslaneckého klubu.
A opozičních stran je ve Sněmovně pět. To je dohromady deset hodin.
Koalice by přitom ráda v úterý projednala ve druhém čtení úpravu trestného činu neplacení výživného.
Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří déle než čtyři měsíce neplatí výživné, byť i z nedbalosti, a vystaví tím vyživovanou osobu nebezpečí nouze. „Všechny děti mají mít stejná práva,“ řekl před schůzí poslanec SPD Libor Vondráček.
Novela vrací postih i na další případy neplacení alimentů trvající déle než čtyři měsíce. Podmínkou by však bylo úmyslné neplnění vyživovací povinnosti. Soudy by za něj mohly ukládat až roční trest odnětí svobody. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo v případě, že by neexistovala naděje na nápravu pachatele jiným trestem.
Změnu navrhli premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Dítě, kterému rodič neplatí výživné, ať už je to matka, nebo otec, má větší šanci peníze získat, pokud tomuto rodiči hrozí trestní postih, případně i trest odnětí svobody,“ uvedl dříve ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Kritici návrhu namítají, že věznění neplatičů k úhradě výživného nepovede.
Ve druhém čtení mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy, o zákonu se ale ještě nehlasuje.