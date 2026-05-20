Řád Bílého lva by poslanci mohli navrhnout rovněž pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Marii Immaculatu Brandisovou.
Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by mohli patřit podnikatel Radim Passer, herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada a kriminalista Jiří Markovič. Poslanci by mohli navrhnout také hokejového reprezentanta Jiřího Šlégra, fotbalistu Patrika Schicka nebo videoherního designéra Daniela Vávru.
Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor dolní komory, čítá celkem 151 jmen. Sněmovní plénum by o nich mohlo hlasovat na schůzi, která začne příští týden. Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí, původní soupis zahrnoval 150 jmen. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
Mezi nominanty dolní komory na vyznamenání by mohli figurovat herci Milan Kňažko a Jiří Lábus, režisér Juraj Herz, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica, hudebník Michal Prokop, sochař Kurt Gebauer, zakladatelka festivalu Tanec Praha Yvona Kreuzmannová a básník Jan Zábrana.
Ocenění by mohla Sněmovna chtít pro pedagoga a didaktika matematiky Milana Hejného, informatika a vědce v umělé inteligenci Tomáše Mikolova a dětského psychoterapeuta a psychiatra Petera Pötheho. Na předběžném seznamu jsou také účastníci protinacistického a protikomunistického odboje.
Sněmovna by mohla Pavlovi navrhnout také například někdejší ústavní soudce Elišku Wagnerovou a Vojtěcha Cepla, ředitele organizace Post Bellum Mikuláše Kroupu, přírodovědce Ladislava Mika, jednu z tváří iniciativy Dárek pro Putina Martina Ondráčka a prezidentku Bílého kruhu bezpečí Petru Vitoušovou. K nominantům by mohli patřit moderátor a pedagog Václav Moravec i sběratel automobilových veteránů Ladislav Samohýl.