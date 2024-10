Havlíček rozesmál poslance. Žádal na výzvu Langa všechny, aby se nesmáli

Jediný, kdo se evidentně nebavil, byl řadový poslanec ANO Hubert Lang.

„Já děkuji pane předsedající za tu vaši krásnou glosu. Já mám taky štěstí na vás a na pana Bartoška, když řídíte schůzi, tak prostě to vždycky takhle nějak jako vyštípnete, ale já si myslím, že to sledují možná ještě občané, možná to sledují senioři a viděli jste, odkud přišel ten smích. Bylo to tady z té pravé strany. Těch pár poslanců koaličních, kteří tady ještě vydrželi,“ stěžoval si Lang, že mu místopředseda Sněmovny a kolega z opozičního hnutí moc nepomohl.

A pokračoval ve své litaniii. „Já to tady, prosím vás, neříkám občané pro sebe. Já to tady říkám pro vás. Mám právo tady říci svůj názor. Jestli se vám to nelíbí a chcete se mi smát, no tak potom volby ukáží, jestli jste se smáli nebo ne,“ ukončil svou stížnost poslanec.

Sněmovna ve středu jednání o důchodové reformě nedokončila. Pokračovat bude ve čtvrtek ráno.

Novinkou je, že do návrhu důchodové reformy chce vláda doplnit strop zvyšování věku odchodu do důchodu 67 let. S žádným stropem zatím vláda vůbec nepočítala. Opoziční SPD tak vládnímu návrhu dala přezdívku „z práce do rakve“. Šéf ANO Andrej Babiš řekl, že jeho hnutí vrátí hranici věku odchodu do penze na 65 let.