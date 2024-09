Poslanci se budou věnovat zajištění voleb v místech, která ničila povodeň

„Já si těžko umím představit, že když je někdo zatopený, že stráví dva dny tím, že bude sedět někde u komise. Samozřejmě bude doma a bude uklízet a bude se snažit odstraňovat škody. To je život, to je realita,“ zdůvodnil svůj návrh.

Odložení krajských a senátních voleb vláda nenavrhla, žádal ji o to primátor záplavami zasažené Opavy. Odkladu voleb by muselo předcházet vyhlášení nouzového stavu.

Před rozhodnutím vlády premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan zamířili do Jeseníku. „Ptali jsme se, jestli jsou schopni uskutečnit volby i v takto extrémní situaci. Odpověď byla jednoznačná, že ano. Mluvili jsme také s hejtmany, naprostá většina se přiklání k názoru, že volby být mají,“ řekl předseda vlády v rozhovoru pro iDNES.cz.

Vnitro podle Rakušana ve středu představí netradiční cestu, jak si budou moci lidé v zaplavených oblastech obstarat před volbami nové doklady.

Ministr vnitra to řekl před půlnocí z úterý na středu po jednání Ústředního krizového štábu.

Hovořil také o tom, že už byly potvrzeny první tři případy rabování v zaplavených oblastech, za což pachatelům v době vyhlášeného stavu nebezpečí hrozí trest 8 až 12 let vězení.

Emisní povolenky, lex Ukrajina, pravidla proti týrání zvířat, odvolání Veselého

Poslanci mají pokračovat ve druhém čtení, kdy mohou podávat pozměňovací návrhy v diskusi o změně zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Při posledním jednání v pátek se poslanci přeli o to, nakolik mohou emisní povolenky lidem prodražit život.

„Fikce, že ta emisní povolenka bude stát maximálně 45 euro, je směšná. Rozumím tomu, že jste se zalekli,“ vyčetla vládě poslankyně ANO Berenika Peštová. Fikce je tak podle ní i to, že cena benzinu zdraží kvůli povolenkám o 2 až 3 koruny za litr. Emisní povolenky mohou být i dvakrát dražší, prohlásila.

Poslanci mají také jednat ve druhém čtení o novele „lex Ukrajina“, která se týká prodlužování dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny před válkou, kterou proti této zemi a na jejím území rozpoutalo Rusko na rozkaz Vladimira Putina.

Zákon zvaný lex Ukrajina by se přitom podle návrhu vlády Petra Fialy nemusel do budoucna každý rok měnit právě kvůli prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům. Ta by se nově prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni celé Evropské unie.

Na programu je ve středu i změna veterinárního zákona, která má zavést povinné kamery na jatkách. Diskuse bude o tom, zda se do zákona dostane i například zákaz chovu psů na řetězech, což chce TOP 09.

Posledním bodem programu je návrh na odvolání moderátora Lubomíra Veselého z Rady České televize. Návrh podal předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Veselý označil ve svém pořadu na YouTube herečku a bývalou diplomatku Magdu Vášáryovou za „spodinu“. Veselý reagoval na slova Vášáryové po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica, kdy se kriticky vyjádřila o jeho voličích.