Poslanci rozhodnou o zákazu tlumičů. K obraně je nepotřebujeme, říká Rakušan

Ministr Rakušan zmínil, že to má podporu Policie České republiky, policejního prezídia i prezidenta Petra Pavla.

Zákaz tlumičů hluku na pistole a revolvery pro běžné použití a zpřísnění jejich používání pro pušky prosazuje v souvislosti s tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023.

Při vražedném útoku student fakulty zabil 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel, který zavraždil také muže s kojencem v kočárku v Klánovickém lese na okraji Prahy a pak i svého otce v Hostouni na Kladensku, spáchal poté, co vraždil na fakultě, sebevraždu.

Od příštího roku navíc lékaři mají povinně ověřovat to, zda jejich pacienti mají zbrojní průkaz.

„Bude jednoznačná povinnost lékařů lustrovat nebezpečné pacienty v centrálním registru zbraní. Od roku 2026 bude možné ztotožnění pacienta prostřednictvím ordinačního systému napojeného na kmenový registr pacientů a ten bude spolupracovat s centrálním registrem zbraní. Jednoduše lékař uvidí na kartě svého pacienta, že se jedná o držitele zbraně, respektive zbrojního oprávnění,“ popisuje Rakušan.

Zlepšit se má také způsob evidence střeliva u podnikatelů a její povinné vedení v centrálním registru zbraní. Bude tak přehled o tom, kde a v jakém množství se střelivo nachází, včetně prodejců zbraní.

Dostanou se poslanci i ke změně financování školních kuchařek, uklízeček a školníků?

Poslanci by se mohli dostat také ke schvalování novely školského zákona, ve které chce koalice prosadit to, že financování nepedagogických pracovníků školstvích – tedy kuchařek, uklízeček či školníků – převede do příštího roku ze státu na obce a kraje. Původně to chtěla udělat už od září, ale po tlaku samospráv i škol datum posunula.

Opozice s převodem financování nepedagogických pracovníků na obce a kraje nesouhlasí, nový systém financování kuchařek, školníků nebo uklízeček je podle ní nepromyšlený a nezaručuje zřizovatelům škol dostatek příjmů. Dokázala zatím bránit tomu, aby se k hlasování o novele školského zákona Sněmovna dostala.