Poslanci se přou o přerozdělení peněz VZP mezi další zdravotní pojišťovny

„Odvolání jde za novou vládní koalicí a nebylo vysvětleno,“ řekl Skopeček.
„Myslím, že to byl správný krok,“ oponoval mu ministr zdravotnictví Vojtěch. Argumentoval, že Kabátka odvolala správní rada VZP poté, co v pojišťovně zasahovala policie. Je přesvědčen, že Všeobecná zdravotní pojišťovna bude po výměně fungovat lépe.
„Neschovávejte se za správní radu,“ nabádal Skopeček ministra. Všichni podle něj vědí, že výměna vrcholného manažera dominantní zdravotní pojišťovny je podle něj proto, že to chtěla nová koalice, která má ve správní radě VZP většinu.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib podotkl, že Vojtěchovi nevadí pracovat pod premiérem, který také čelil policejnímu stíhání. Dodal, že policejním zásahem ANO argumentuje do doby, dokud se kroky policie netýkají jejich šéfa Andreje Babiše, ale pak nastupuje nový režim.
Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny odvolala Kabátka na svém prvním zasedání v novém složení ve druhé polovině února.
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ztratil Kabátek důvěru. „Informace které máme o zásazích policie ve VZP a podobně, ve mně osobně budí ztrátu důvěry v pana Kabátka. Určitě udělal mnoho dobré práce, ale s tímto škraloupem nemůže pokračovat ve vedení pojišťovny,“ řekl po jednání vlády ministr Vojtěch.
Převod peněz mezi menší zdravotní pojišťovny má zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Návrh poslanci projednávají ve druhém čtení, kdy mohou vznášet pozměňující návrhy.
„Proč bereme VZP osm miliard a dáváme je šesti dalším pojišťovnám? Většina z nich je sice na hraně, ale ne ve stavu, který ohrožoval naše spoluobčany,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Tom Philipp. „Ten návrh za nás není dobrý,“ uvedla i šéfka klubu STAN Michaela Šebelová.
Opoziční poslanci navrhli alternativní pozměňovací návrh, jehož cílem je zajistit důkladnější přístup k přerozdělení finančních prostředků odpovídajících rozdílu mezi příjmy z pojistného a náklady na zdravotní služby skupiny pojištěnců tvořené uprchlíky před válkou na Ukrajině mezi zdravotní pojišťovny.
„Tento návrh lze považovat za spravedlivější, neboť zohledňuje zisk vytvořený v důsledku pojištění ukrajinských uprchlíků za každou jednotlivou zdravotní pojišťovnu. Oproti původnímu návrhu tedy nebere v úvahu výlučně rozdíl mezi „ziskem“ Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jako celkem,“ uvedli ve zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu Philipp a další opoziční poslanci.
Poslance potom čeká jednání o novém zákonu o digitální ekonomice, o kterém navrhuje vláda hlasovat zrychleně. Zákon má podle vlády zajistit bezpečnější online prostředí jeho uživatelům a nastavit rovné podmínky pro firmy působící na internetu.
Volba dětského ombudsmana i další pokus Rakušana stát se místopředsedou Sněmovny
Poslanci budou v pátek volit také nového dětského ombudsmana. O pozici veřejného ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun.
Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.
Jediným kandidátem ve volbě místopředsedy Sněmovny je opět předseda opozičního hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan. Už dříve dvakrát neuspěl a stejný výsledek je pravděpodobný opět, vládní koalice se k jeho nominaci staví odmítavě a naznačuje, že má STAN navrhnout jiného kandidáta, třeba bývalou místopředsedkyni Sněmovny Věru Kovářovou.
Poslanci budou volit několik členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, kdy kandidují například exministr financí Zbyněk Stanjura z ODS a exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Volit bude Sněmovna i členy rad České televize i Českého rozhlasu.