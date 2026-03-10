Poslanci budou projednávat zákon, který zpřísní pravidla pro sociální sítě

Vláda navrhla, aby byl zákon zrychleně projednán a schválen již v prvním čtení. „Sama vládní koalice to vetovala,“ podivoval se nad tím šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
Předsedkyně klubu ANO Taťána Malá se nedomnívá, že by zákon přinášel cenzuru, ale ve druhém čtení chce připravit takové změny, aby obavy z ní zmizely. Bez tohoto základního rámce se stát stává bezmocným a ochrana lidí zůstává jen na dobré vůli velkých technologických firem.
Za zrychlené schválení se přimlouvala poslankyně Irena Ferčíková Konečná zvolená za Piráty. „Nikdo z nás nechce, abychom se stali smetištěm internetu v Evropě,“ řekla. Uvedla také, že největší část sporných zásahů provádějí hlavně samy platformy a Digital Services Act (DSA) přináší nástroje, jak si mohou uživatelé s těmito zásahy poradit.
Proti zavedení DSA se vyslovil Ivan Adamec z ODS. Exministr průmyslu Lukáš Vlček z hnutí STAN řekl, že klub jeho hnutí zákon podporuje.
Nařízení DSA má také posílit bezpečnost dětí v on-line prostředí. Platformy, včetně sociálních sítí, musí omezit cílenou reklamu založenou na profilování nezletilých, transparentně vysvětlovat doporučovací algoritmy a účinněji bránit šíření nelegálního obsahu - například materiálů podněcujících k sebepoškozování či jiných forem ohrožujícího obsahu zaměřeného na děti.
První pokutou, kterou Evropská komise uložila za porušení DSA, byla sankce 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun) pro sociální síť X Elona Muska. Síť se proti ní odvolala. Další řízení kvůli možnému porušení pravidel DSA zahájila v únoru Evropská komise s čínským prodejcem Shein. Podezírá ho, že na svém on-line tržišti prodává nelegální zboží a zanedbává ochranu spotřebitelů.
