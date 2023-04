Desítkám tisíc pedagogů říkáte, že jsou druhá kategorie, tvrdí Berkovcová

„Původní program vlády, upravit platy všem pedagogickým pracovníkům, tedy vzal jednoznačně za své,“ řekla Schillerová.

Podle návrhu poslanců vládní koalice by ministerstvo školství vyhlásilo normativy, aby celková výše finančních prostředků na platy učitelů odpovídala v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procentům průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Původní vládní návrh také počítal s tím, že zákon bude obdobně řešit odměňování všech pedagogických pracovníků.

„Negativní stanoviska k pozměňovacímu návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona vyjádřilo 13 školských organizací,“ řekla stínová ministryně školství za ANO Jana Berkovcová.

„Několika desítkám tisíc pedagogických pracovníků dává tento koaliční návrh najevo, že jsou jen druhá jakost, druhá kategorie, která si nezaslouží být odměněna, protože jediná žádaná profese ve školství je učitel,“ pokračovala.

„Asi koaliční poslanci zapomněli, že existují i zařízení typu dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav, kde pracují ve velmi náročných podmínkách vychovatelé, většinou s vysokoškolským vzděláním a oproti učitelům pracují s dětmi 24 hodin denně, sedm dní v týdnu bez jakýchkoliv benefitů, které mají třeba učitelé, jako například prázdniny,“ dodala Berkovcová.

Novelu mohli poslanci projednávat jen do 14 hodin, protože pro schvalování zákonů je vyhrazený čas ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin.

Novela má zavést pozici provázejícího učitele pro zvýšení kvality pedagogických praxí a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy.

Předloha dále umožní učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelské kvalifikace.

„Jde o zavedení možnosti uznat na omezenou dobu předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a střední školy k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají absolvovanému studiu těchto lidí,“ řekl poslancům ministr školství mládeže a tělovýchovy za hnutí STAN Vladimír Balaš.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy věří, že ředitel je nejkompetentnější posoudit, koho ve škole potřebuje. Ta pojistka, aby byli žáci vedeni nekvalifikovaným učitelem co nejkratší dobu, spočívá v tom, že do tří let si ten, kdo bude přijat bez toho, že by měl didaktické vzdělání, bude povinen doplnit si kvalifikaci,“ dodal.

Odpoledne, od 15 hodin, se budou poslanci věnovat na mimořádné schůzi svolané z podnětu ANO situaci ve ztrátové České poště, která po souhlasu vlády může zrušit tři stovky svých poboček.