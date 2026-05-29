Přináší jenom další chaos, varuje Hřib před návrhem novely o podpoře bydlení

„Je naprosto nepřijatelné, že z legislativy má být dokonce vyškrtnuta definice dostupného bydlení. Tím ta vláda jasně dává najevo, že mladé rodiny a lidé s průměrnými příjmy pro ni nejsou prioritou,“ prohlásil Hřib.
Původní vládní návrh počítal s tím, že pomoc bude určena pouze lidem ohroženým bytovou nouzí, kteří mají vazbu na daný region. Tuto podmínku ale Sněmovna s největší pravděpodobností vypustí. Přenesení některých pravomocí na úřady práce má podle vlády odstranit duplicity a zrychlit vyřizování žádostí.
V nezbytných případech budou moci úřady práce prověřovat bytovou situaci žadatele i členů jeho domácnosti.
Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo lidé procházející rozvodem či rozpadem partnerství. Za lidi, kteří si nedokážou zajistit odpovídající bydlení vlastními silami, budou většinou považováni ti, jejichž příjem nebo příjem jejich domácnosti nepřesáhne 1,6násobek životního minima.
Platný zákon počítá také s dobrovolným systémem garancí pro soukromé majitele bytů. Předpokládá rovněž finanční příspěvky obcím, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.
Piráti varují před změnami v podpoře bydlení
Opoziční Piráti před začátkem schůze varovali před změnami v zákoně o podpoře bydlení. Předseda Zdeněk Hřib řekl, že Piráti plánované osekání zákona rozhodně nepodpoří. Jde podle něj o další příklad tupých škrtů.
Piráti varují před přesunem agendy na úřady práce. „Ty mají už nyní problém pokrýt stávající agendy a s bytovou politikou nemají prakticky nic společného,“ varovala Lenka Martínková Španihelová. V Česku je podle Pirátů ztrátou bydlení ohroženo 1,6 milionu lidí.
Sněmovna má ve 14 hodin pokračovat také ve druhém čtení novely stavebního zákona. Její projednávání poslanci ve čtvrtek přerušili hodinu před půlnocí. Do obecné rozpravy je stále přihlášeno více než dvacet poslanců.
Novelu stavebního zákona prosazuje vládní koalice. Podle ní má urychlit povolování staveb a vrátit centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem by se měl nově stát Úřad rozvoje území.