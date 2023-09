Poslanci rozhodnou o zákoníku práce. Změny se týkají dohodářů i home office

Novela má do českého právního řádu převést evropské směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny.To mělo platit už na začátku loňského srpna.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL marně apeloval na senátor, že bez urychleného přijetí úpravy hrozí, že bude muset Česká republika platit sankce v řádu desítek milionů korun. Senát přesto normu vrátil a navrhl, aby platila později a s dalšími úpravami.

Ministr Šalomoun věří, že se problém ještě podaří odvrátit

Evropská komise přitom už v dubnu vyměřila Česku sankce ve výši 90 milionů korun od začátku září. „Máme lhůtu do 19. září na nějakou odpověď, a kdyby se nám to do té doby podařilo dostat do Sbírky zákonů a notifikovat to, tak máme více méně po problémech,“ řekl o víkendu v ČT ministr pro legislativu Michal Šalomoun za Piráty.

Senátní verze tak má prakticky nulovou šanci projít, pokud se chce Česko vyhnout vysoké pokutě. Senát navrhl zmírnění striktního zadávání práce lidem pracujícím na dohodu tři dny dopředu s ohledem na potřeby sezonních prací, ale také, aby změna zákoníku práce platila až od ledna příštího roku.

Náhrada nákladů při práci na home office

Lidé pracující na dálku (na home office) mají dostávat podle novely zákoníku práce, kterou v úterý schvalují poslanci, od zaměstnavatele náhradu ve výši prokazatelných nákladů nebo paušální částkou za plyn, elektřinu nebo vodu.

Hodinovou částku, která by nepodléhala dani, by stanovovalo ministerstvo práce a sociálních věcí podle údajů statistiků zpravidla od ledna na kalendářní rok ve vyhlášce.

Zaměstnavatel by ale mohl dávat i vyšší sumu. Novela připouští i třetí variantu, podle níž by zaměstnanec nedostával při práci z domova na zvýšené náklady provozu obydlí nic.

Spor o přesčasy ve zdravotnictví

Pro přesčasy a dohody o provedení práce nebo činností ve zdravotnictví by mohla podle návrhu skupiny poslanců kolem Víta Kaňkovského z KDU-ČSL platit pětiletá výjimka na další přesčasovou práci. Ta by až od roku 2029 nesměla v případě lékařů a zdravotníků přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně.

Kvůli obnovení další dobrovolné přesčasové práce ve zdravotnictví část lékařů pracujících v nemocnicích hrozí, že od prosince přestane přesčasy sloužit.

Novela má zavést pravidla pro elektronickou komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Lidé pracující na dohody by také mohli mít od příštího roku dovolenou i příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci nebo ve ztíženém prostředí. Při placení odvodů by pobírali ošetřovné. Po půl roce u firmy by tito dohodáři navíc mohli žádat o běžnou pracovní smlouvu.